Hamon schrijft zwart cijfer dankzij schuldkwijtschelding

De Waalse engineeringgroep kan een diep verlies ombuigen in een positief nettoresulaat. Maar dat dankt het voornamelijk aan inschikkelijke obligatiehouders.

De koeltorenproducent Hamon zag in de eerste jaarhelft zijn orderboek opnieuw toenemen. De bestellingen stegen met 5,6 procent naar 108 miljoen euro, vooral dankzij de overname van de Madrileense sectorgenoot Esindus die in december werd ingelijfd.

'We blijven nog gedrukt door onzekerheden gelieerd aan de coronapandemie, maar de perspectieven zijn goed voornamelijk op grote porojecten zowel met droge als natte koeltorens', aldus het persbericht.

Operationeel blijft Hamon verlieslatend met een rood cijfer van 9,7 miljoen euro. 'Hogere materiaalkosten drukken het resultaat', zegt het Waalse industriebedrijf. Onder de streep is er wel winst: 3,4 miljoen euro ten opzichte van 17,2 miljoen euro verlies in dezelfde periode vorig jaar.

Die winst is louter het gevolg van enkele financiële noodgrepen in het voorjaar. De Waalse overheid, de hoofdaandeelhouder (51%), stopte Hamon 15 miljoen euro toe. Daarnaast scholden de banken voor 25 miljoen euro schulden kwijt en zetten de banken en de Waalse overheidsholding Sogepa elk voor 2 miljoen euro schulden om in aandelen, goed voor een bijkomende injectie van 4,2 miljoen euro.