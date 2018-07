'Handelsoorlog doet winst Nyrstar wegsmelten'

KBC Securities haalt de zinksmelter Nyrstar van zijn favorietenlijst en snijdt fors in het koersdoel. Als gevolg van de handelsoorlog zinkt de zinkprijs weg en dat doet Nyrstar pijn.

De vooruitzichten voor Nyrstar zijn niet rooskleurig, vindt KBC-analist Wim Hoste. Hij verlaagt het advies van 'opbouwen' naar 'houden' en laat het koersdoel met een derde krimpen van 7,5 naar 5 euro. Hij doet dat een week voordat Nyrstar zijn halfjaarcijfers voorlegt op 1 augustus.

'Ik verwacht dat de onderliggende bedrijfswinst (ebitda) van Nyrstar in de eerste jaarhelft op 111 miljoen euro uitkomt,' zegt Hoste. 'Dat is nagenoeg ongewijzigd tegenover vorig jaar.' Nyrstar profiteerde in het eerste halfjaar van een hogere mijnbouwproductie en hogere zinkprijzen. 'De gemiddelde zinkprijs was 3.264 dollar per ton tot dusver in 2018, tegenover 2690 dollar per ton in de eerste helft van 2017. Die positieve effecten worden afgezwakt door een lagere dollarkoers en lagere verwerkingslonen,' aldus Hoste.

Handelsoorlog

De vrees voor een internationale handelsoorlog doet de zinkprijs wegglijden. Wim Hoste analist KBC Securities

In de tweede jaarhelft zal de impact van de dalende zinkprijs zich echter laten voelen. 'De zinkprijs noteerde medio februari nog op een piek van bijna 3.600 dollar per ton, maar daalde de daaropvolgende maanden tot ongeveer 3.200 dollar per ton. Sinds midden juni is de prijs verder gedaald tot minder dan 2.600 dollar per ton,' zegt Hoste. 'Dat komt door de vrees voor een internationale handelsoorlog die kan leiden tot een lagere economische groei. Dat heeft op zijn beurt een negatieve impact op de vraag naar het metaal.'

Hoste neemt een gemiddelde zinkprijs van 2.600 dollar per ton op in zijn waarderingsmodel, zowel voor de tweede jaarhelft van 2018 als voor heel 2019. Daardoor daalt de ebitda-verwachting voor 2018 van 325 naar 296 miljoen euro en van 406 naar 355,5 miljoen euro voor 2019. Een doekje voor het bloeden is de bijdrage van de Australische recyclagefabriek Port Pirie die zich vooral in de tweede jaarhelft zal manifesteren.

Schuldgraad