Handelsoorlog drijft West-Vlaamse ondernemer uit China

CFL, de Chinese vloerbekledingsproducent van de West-Vlaamse ondernemer Thomas Baert, verplaatst drie fabrieken, goed voor duizend werknemers, van China naar elders in Azië. Hij hoopt de Amerikaanse uitvoerrechten te omzeilen.

CFL, dat tot voor kort Chinafloors heette, werd 14 jaar geleden opgericht door de eigenzinnige West-Vlaming Thomas Baert, die in België ook mede-eigenaar is van de parketproducent Lamett. CFL produceert laminaat en vinylvloerbekleding en exporteert een groot deel daarvan naar de VS en Europa.

In 1996 streek hij als een van de eerste Belgen neer in China. Vanuit daar legt hij het vuur aan de schenen van grote spelers zoals het Amerikaanse Mohawk, waartoe ook de West-Vlaamse producenten Unilin (onder andere het laminaat van Quickstep) en IVC (vinylvloerbekleding) behoren.

Dit jaar zal het Chinese bedrijf van Baert 390 miljoen dollar omzet draaien. In 2014 was dat 100 miljoen dollar.

1.000 jobs Bij de verhuizing van de fabrieken naar elders in Azië sneuvelen 1.000 van de bijna 3.000 Chinese banen.

De groep, die in China 2.800 mensen tewerkstelt, ziet zich nu verplicht om drie fabrieken te verhuizen naar buiten China, om zo de Amerikaanse importtaksen te omzeilen. Daarbij zouden 1.000 van de bijna 3.000 Chinese banen sneuvelen.

Baert wilde nog niet kwijt waar de fabrieken worden gebouwd, maar stelt dat ze vanaf januari operationeel zijn. Ze zullen de volledige productie voor de Amerikaanse markt overnemen.

Handelsoorlog

De escalerende handelsoorlog tussen de VS en China is het enige motief voor de verhuizing. 'Nu hebben we nog af te rekenen met extra invoerheffingen van 10 procent, maar vanaf januari zal het waarschijnlijk 25 procent worden. Dat zou betekenen dat de prijzen van onze producten gigantisch de hoogte in gaan. Daar willen we niet op wachten.'

'We hebben deze verhuizing beslist in drie dagen tijd', zegt Baert nog. 'Dat is misschien moeilijk te begrijpen voor Europese ondernemers, die de zaak misschien nog enkele maanden zouden aanzien. Maar in China moet je nu eenmaal snel schakelen.'

We hebben deze verhuizing beslist in drie dagen tijd. In China moet je nu eenmaal zo snel schakelen. Thomas Baert

Baert verwacht dat de impact van de handelsoorlog heel nefast zal zijn. 'China en de VS zullen beide verliezen. Veel bedrijven zullen doen wat wij doen: een verhuizing naar landen als Taiwan, Cambodja en Thailand, met massale ontslagen en stakingen tot gevolg. Op de Chinese economie zal de invloed een pak minder zijn, omdat de uitvoer naar de VS maar een klein deel ervan uitmaakt.'

'Het is vreselijk dat de Chinese arbeider het slachtoffer is van een moddergevecht op het politieke toneel. Het kapitalisme heeft China veel goeds gebracht, maar wat nu gebeurt, doet me veel pijn.'

Het is vreselijk dat de Chinese arbeider het slachtoffer is van een moddergevecht op het politieke toneel. Thomas Baert

Toch in China

Een klein deel van de exportproducten zal Baert in China moeten blijven produceren, met forse prijsverhogingen tot gevolg op de Amerikaanse markt.