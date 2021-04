Hard tegen hard tussen aandeelhouders Sibelco

Het ging er hard aan toe tijdens de algemene vergadering van de mineralenreus Sibelco. Het ene kamp wil na het mislukte Amerikaanse energieavontuur met een schone lei beginnen. Het andere wil dat fiasco tot op het bot uitspitten. Kop van Jut: voorzitter Bert De Graeve.

Beeld u in: de immer hyperdiscrete aandeelhouders van AB InBev rollen ruziënd op straat na de moeilijke overname van SABMiller - en de immense schuldenberg waarmee die de bierreus opzadelde. Het zou ongezien zijn.

Dat is evenwel wat aan de gang is bij Sibelco. Er is een ware rebellie uitgebroken bij de mineralenreus die wordt gecontroleerd door de familie Emsens (grootaandeelhouder), Speeckaert, De Saedeleer, Grosjean en de families achter het Duitse bedrijf Quarzwerke. Sommige aandeelhouders zijn bijzonder ontevreden over het mislukte energieavontuur van de groep in de Verenigde Staten.

De essentie Het ging er hard aan toe op de algemene vergadering van Sibelco, zeggen meerdere bronnen.

Een deel van de aandeelhouders wil lessen trekken uit het mislukte energieavontuur in de VS; het andere kamp wil de bladzijde omdraaien.

Voorzitter Bert De Graeve werd gesteund door de hoofdaandeelhouder (de Stichting Administratiekantoor Sandrose), maar was voor de boze aandeelhouders de kop van Jut.

Hij werd herbenoemd, maar kreeg minder dan driekwart van de stemmen achter zijn naam.

De zaak draait om de fusie van Sibelco's Amerikaanse dochter Unimin met het beursgenoteerde Fairmount Santrol, een Amerikaanse specialist in zandontginning voor de exploratie van schaliegas en schalieolie. Ze smolten eind 2017 samen tot Covia.

Kort daarna werd de fusiegroep zwaar getroffen door de crisis op de Amerikaanse energiemarkt. Dat leidde bij Sibelco, dat 63 procent van Covia controleerde, tot een waardevermindering van 1,8 miljard euro over twee boekjaren en het grootste verlies ooit. Het met schulden beladen Covia moest midden 2020 bescherming vragen tegen zijn schuldeisers. Dat 'Chapter 11' werd intussen afgerond en het bedrijf is nu in handen van zijn schuldeisers. De banden met Sibelco zijn doorgeknipt.

Woede

Volgens de misnoegde aandeelhouders is voorzitter Bert De Graeve medeverantwoordelijk voor dat fiasco. Ze wilden dat hij zou afzien van een nieuw mandaat als voorzitter en in navolging van een reeks managers (onder wie CEO Jean-Luc Deleersnyder) zou opstappen.

Ze lieten woensdag hun woede de vrije loop op de algemene vergadering van de mineralenreus, vernam De Tijd van meerdere bronnen. Vooral één familiale aandeelhouder was naar verluidt heel kritisch. 'Deleersnyder vertrok na het Covia-fiasco en financieel directeur Kurt Decat gaat weldra weg. Wat met u?', vroeg hij aan De Graeve. 'Mede door u is Sibelco de helft minder waard geworden. In een ander bedrijf zou uw hoofd op het kapblok liggen.'

Diezelfde aandeelhouder vroeg ook waarom De Graeve CEO Deleersnyder herhaaldelijk bedankte bij zijn vertrek. 'Dat heeft te maken met waarden. En wij hebben verschillende waarden', zou De Graeve gerepliceerd hebben.

Pierre Nothomb - die via het adviesbureau Deminor een aantal aandeelhouders vertegenwoordigt - vond ook dat De Graeve het best opstapt, al wou hij het naar verluidt 'niet persoonlijk' spelen.

Ook Sibelco's Duitse aandeelhouders - die enkele decennia geleden aan boord kwamen via een ruildeal met Quarzwerke - schoten met scherp. 'De verantwoordelijkheid voor de inkrimping van de brutobedrijfswinst met 300 miljoen euro en de halvering van de waarde van Sibelco ligt ook bij de raad van bestuur en zijn voorzitter', vond een vertegenwoordiger van het Duitse kamp.

Hoe kunnen we terug naar de gewoonlijke gang van zaken zonder te weten hoe het Covia-fiasco heeft kunnen plaatsvinden? Een vertegenwoordiger van het Duitse Quarzwerke

De ongewoon harde kritiek deed Sandrose-voorzitter Nicolas Hollanders naar verluidt uit zijn krammen schieten. 'Ik begrijp die arrogante, verachtelijke en op onwetendheid gebaseerde verklaringen niet. Ik wil Sandrose daarvan distantiëren', zei hij volgens een goede bron. 'Wie engageert zich voor de toekomst van Sibelco? Wie wil blijven en wie wil weg? Ik denk dat het tijd is dat mensen hun intenties bekendmaken.' Hij sprak nogmaals zijn steun uit voor het management en de raad van bestuur.

Onafhankelijke audit

De Duitsers bleven hameren op de nood aan een onafhankelijke audit over de Covia-operatie. Maar ze kregen (nog eens) nul op het rekest. 'U hebt dat al meerdere keren geëist. Maar het onderwerp is behandeld en urenlang besproken. En de betrokken jaarrekeningen zijn goedgekeurd', repliceerde De Graeve volgens onze informatie. Samen met Hollanders is de voorzitter van oordeel dat de Covia-bladzijde moet worden omgedraaid. 'We moeten de geschiedenis niet herschrijven en moeten kijken naar de toekomst.'

'Maar hoe kunnen we terug naar de gewoonlijke gang van zaken zonder te weten hoe het Covia-fiasco heeft kunnen plaatsvinden?', repliceerden de Duitsers. Dat PwC al een audit deed van die operatie wuifden ze weg: 'Die audit was niet onafhankelijk en we kennen er de conclusies niet van.'

Wie engageert zich voor de toekomst van Sibelco? Wie wil blijven en wie wil weg? Ik denk dat het tijd is dat mensen hun intenties bekendmaken. Nicolas Hollanders Voorzitter STAK Sandrose

Volgens onze informatie waren de twee kampen het ook oneens over de verhoging van de remuneratie van de bestuurders. Volgens Sibelco is dat een voorwaarde om goede bestuurders aan te trekken. De misnoegde aandeelhouders vinden het een slecht signaal in covidtijden.

Ondanks de grondige onenigheid kregen alle bestuurders kwijting voor het boekjaar 2020. De Graeve haalde op dat agendapunt evenwel maar 78 procent van de stemmen binnen. Zijn herbenoeming werd slechts met 72,5 procent van de stemmen goedgekeurd.