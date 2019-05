Helft minder winst voor Aperam

De inoxproducent Aperam heeft een minder goed kwartaal achter de rug. De omzet steeg wel met 5,2 procent tegenover het vierde kwartaal, maar de winst stond zwaar onder druk.

In de eerste drie maanden van het jaar realiseerde Aperam een omzet van 1,178 miljard euro. Dat is minder dan een jaar eerder maar 5,2 procent meer dan in het vierde kwartaal.

De winst volgde echter niet. De brutobedrijfswinst (ebitda) kwam uit op 81 miljoen euro tegenover 90 miljoen in de laatste drie maanden van 2018. Analisten rekenden gemiddeld op 88 miljoen.

Carnaval

In het vierde kwartaal werd de Europese markt overspoeld met roestvrij staal en die voorraden moesten eerst worden afgebouwd, wat in het eerste kwartaal op de prijzen woog, legt Aperam uit in een persbericht. Het bedrijf had voorts last van de seizoenszwakte in Brazilië door het carnaval.

Tegenover het vierde kwartaal halveerde de nettowinst van 49 tot 25 miljoen euro. Per aandeel zakte de winst van 0,59 tot 0,30 euro. Een jaar eerder verscheen nog een nettowinst van 85 miljoen euro of 0,99 euro per aandeel in de boeken.

Uitzonderlijk verlies

De winstdaling is voor een deel te wijten aan een uitzonderlijk financieel verlies van 11 miljoen euro. Het gaat om een boekhoudkundig effect van de terugkoop van een converteerbare obligatielening die in 2021 afloopt, waarvoor Aperam 63 miljoen euro uittrok.