Herstructurering in België kostte Bekaert al miljoenen

De geplande sluiting van de fabriek in Moen kostte de staaltechnologiegroep al 5 miljoen euro. Dat is zonder de kosten van het sociaal plan, waarover nog geen uitsluitsel is.

Bekaert besliste in maart zijn fabriek in het West-Vlaamse Moen te sluiten en de productie te verhuizen naar Oost-Europa. Moen maakt de succesvolle Dramix-staalvezels voor betonversterking voor de bouw, maar Bekaert wil alles centraliseren in Tsjechië. De groep wou de fabriek openhouden tot eind dit jaar, maar het personeel - 70 mensen - legde na de aankondiging de blok erop. Sindsdien wordt er niet meer geproduceerd. Tot overmaat van ramp hielden de arbeiders uit de nabijgelegen vezeltechnologiefabriek in Zwevegem de afgelopen maanden langzaamaanacties, uit solidariteit met hun collega's uit Moen.

Bekaert schat de operationele verliezen van Moen al op 5 miljoen euro. Dat is zonder de kosten van het sociaal plan gerekend. Over dat sociaal plan voor de in totaal 250 bedreigde banen - behalve in Moen verdwijnen ook 60 jobs in Ingelmunster, dat machines en wisselstukken maakt, en zo'n 100 jobs in het technologiecentrum in Deerlijk - is nog altijd geen akkoord.

'We hopen zo snel mogelijk opnieuw met de bonden om de tafel te zitten', zegt Bekaert-topman Matthew Taylor. 'Wij zijn klaar, maar de onderhandelingen zijn opgeschort wegens de vakantie. Hopelijk kunnen we midden augustus de gesprekken beginnen, zodat we Moen nog drie maanden kunnen laten draaien.'

Kosten besparen

Hoeveel zal sociale plan kosten? Taylor: 'Daar is nog geen duidelijkheid over, want het is er nog niet.' Een raming wil hij niet geven. Bekaert voerde voor Moen al een bijzondere waardevermindering door van 1,7 miljoen euro. Aanvankelijk was in België sprake van 281 ontslagen. Dat aantal werd onderweg aangepast.

Kosten besparen blijft de rode draad in Taylors strategie om de winstgevendheid van de groep op te krikken. Vorige maand schrapte de topman 90 jobs in een fabriek in Ecuador, die kampt met grote financiële moeilijkheden en een tekort aan investeringsprojecten.

Of het daar bij blijft, is de vraag. De Brit Taylor zegt zijn 'cost actions' - zijn kostenbesparingsplannen - voort te zetten om de economische tegenwind en de aanhoudende economische onzekerheid het hoofd te bieden. 'Dat kan van alles betekenen. Zien we dat bepaalde activiteiten in bepaalde landen niet goed draaien, dan gaan we de trend proberen om te keren. Lukt dat niet, dan moeten we kijken naar sluitingen of ontslagen. Maar momenteel zijn er geen concrete plannen.'

Bekaert boekte in de eerste helft van dit jaar meer omzet en meer winst.