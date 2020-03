Herstructurering legt Bekaert geen windeieren...

Bekaert heeft een goed 2019 achter de rug en ondervindt voorlopig slechts beperkte invloed van het coronavirus. In China zoekt het wel een exit uit de zaagdraadactiviteiten.

De West-Vlaamse producent van staaldraad- en staalkoord Bekaert heeft een goed jaar achter de rug. De omzet, bedrijfswinst en winstmarge gingen de hoogte in. De nettocashflow verdubbelde, de schuldenberg werd fors afgebouwd en de rentelasten gingen omlaag.

Netto hield de groep 41 miljoen euro over. Dat is na aftrek van 87 miljoen euro herstructureringslasten. Want om tot die goede resultaten te komen, haalde de Britse topman Matthew Taylor vorig jaar fors het snoeimes boven.

Hij sloot fabrieken in Italië, Maleisië, het VK, Costa Rica en Brazilië, herstructureerde bij het zorgenkind Bridon Bekaert Ropes (BBRG) en stuurde in België 200 mensen de laan uit. In het West-Vlaamse Moen ging een fabriek dicht, de productie verhuisde naar Tsjechië.

Beleggers reageerden enthousiast op die goede cijfers en stuurden het aandeel woensdag 15 procent hoger, de grootste dagwinst sinds 1991.

Nieuwjaar

Of 2020 even goed wordt? 'Door het coronavirus voorzie ik dit jaar geen echte groei', zegt Taylor. 'Ik denk wel dat we de anderhalve week extra stilstand van onze Chinese fabrieken na het Chinese Nieuwjaar kunnen absorberen. Maar als het virus wereldwijd uitbreidt en de vraag naar onze producten met 20 procent terugvalt, wordt het natuurlijk heel moeilijk om te groeien.'

Bekaert telt in China - goed voor 27 procent van de groepsomzet - 16 sites waar zo'n 8.000 mensen werken. Het produceert er staalkoord voor de autosector, staaldraad en dramixdraad voor de bouwsector en heeft er een research and development- en engineeringafdeling.

Taylor: 'Iedereen is weer aan het werk. Geen enkele werknemer raakte geïnfecteerd, de fabrieken zijn er heropgestart en we werken vrij normaal. Het orderboek is stabiel en de toelevering verloopt redelijk vlot. Ook wereldwijd kunnen we vrij normaal werken.'

Bouw

De economie in China is terug op gang gekomen. Ik zie opnieuw een normale activiteit maar geen 'bounce back', geen echt herstel. Matthew Taylor CEO Bekaert

Om de impact van het virus in te schatten, is het volgens Taylor nog te vroeg. 'Het blijft afwachten hoe de eindklant zal reageren. De economie in China is terug op gang gekomen. Ik zie opnieuw een normale activiteit maar geen 'bounce back', geen echt herstel.'

Taylor verwacht een daling van de vraag bij de consument. 'In China wordt onze staalkoordbusiness sterk gedreven door de truckmarkt, die de staalkoord gebruikt voor de versterking van banden. Met onze succesvolle dramix-draad zijn we afhankelijk van de bouw. Als de investeringen daar fors terugvallen, zal dat ook een impact hebben op ons.'

In China nam de overheid drastische maatregelen om het virus in te dijken. Regio's werden in quarantaine gezet en iedereen moet verplicht met een mondmasker werken. Ook bij Bekaert. Taylor liet uit de VS tienduizenden mondmaskers naar China exporteren voor zijn personeel. Een deel ervan werd gedoneerd aan Chinese ziekenhuizen die met tekorten kampten. 'Het aantal coronabesmettingen loopt terug in China', zegt Taylor.

Alle niet-noodzakelijke reizen van zijn werknemers heeft hij afgeblazen. 'Maar ik heb wel het gevoel dat de verspreiding van het virus buiten China sneller gaat.'

Zaagdraad

Of in China nog groei mogelijk is? 'Zeker', zegt Taylor. 'In staalkoord hebben we wereldwijd een marktaandeel van 30 procent. In China is dat 25 procent. Dat kan dus nog omhoog.'

Taylor wil in China wel afscheid nemen van zijn zaagdraadactiviteit, ooit het goudhaantje van de groep, nu een niche. Zaagdraad wordt gebruikt voor het het snijden van wafers voor zonnepanelen. Bekaert ontwikkelde enkele jaren geleden een nieuwe diamantdraad maar werd uit de markt geprijsd door concurrenten die hun prijzen met 70 procent verlaagden.

Taylor: 'We verdubbelden onze productiesnelheid en de activiteit haalde opnieuw het break-evenpunt. Nu kijken we naar een exit. De markt zit goed maar de technologie en de prijszetting veranderen enorm snel. Om mee te spelen heb je enorme investeringen nodig. Voor ons is het geen topprioriteit meer.'

Bij BBRG - de afdeling die kabels maakt voor de mijnbouw en de olie- en gassector - gaat Taylor wel voor groei. BBRG maakt na enkele zwaar verlieslatende jaren, opnieuw winst. 'We focusten op winstgevende markten en snoeiden in de kosten. Voor dit jaar voorzien we nog in verdere verbetering.'

Kapstokken

Minder positief vorig jaar was de terugval van de winst van de afdeling rubberversterking, die staalkoord voor auto- en transportbanden maakt. Die tekent voor 45 procent van de groepsomzet en, met 172 miljoen euro, voor het gros van de winst. In China steeg de omzet en het marktaandeel, maar in Europa en Noord- Amerika bleef de omzet stabiel. In Indonesië en India daalde de verkoop.

Ook de winst van de tweede grootste divisie, de afdeling die staaldraad maakt voor onder andere ruitenwissers, muselets en kapstokken, daalde tot 51 miljoen.