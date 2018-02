Het klikt niet meer bij Unilin

Unilin, het West-Vlaamse bedrijf achter de bekende Quick-Step-vloeren, ziet zijn inkomsten met zowat 100 miljoen dollar dalen door het aflopen van het patent op zijn kliktechnologie.

Jarenlange vete Unilin voerde een jarenlange juridische strijd met zijn streek- en sectorgenoot Berry Floor (Beaulieu) over patenten op kliklaminaat. Het conflict dateert uit de jaren 90. Zowel Unilin als het Zweedse Välinge pionierden toen met kliktechnologie, waarbij planken van een laminaatvloer niet gelijmd worden, maar in elkaar worden geklikt. Het Uniclic-systeem van Unilin werd vanaf 2000 gepatenteerd en gecommercialiseerd. Vanaf dan verleende Unilin licentieovereenkomsten aan andere bedrijven die het systeem konden produceren en exploiteren in ruil voor royalty’s. In datzelfde jaar kocht Berry Floor het Noorse bedrijf Alloc, dat een patent van het Zweedse Välinge gebruikte. Berry erfde via de deal ook de rechtszaken over de patenten waarin Alloc verwikkeld was. Unilin en Berry Floor bestookten elkaar met tientallen rechtszaken over de kliktechnologie. Ze haalden overwinningen binnen, maar incasseerden ook allebei nederlagen. In 2007 begroeven ze, in navolging van Unilin en Välinge, de strijdbijl.

Zonder nagels of lijm een vinyl- of laminaatvloer leggen en vastzetten. Dat was twintig jaar lang de unieke verkooppropositie van onder meer Quick-Step, het vloerenmerk van Unilin. Uniclic, zoals het systeem officieel heet, is toepasbaar op alle harde vloeren, gaande van laminaat en parket tot keramische tegels en kurk. Behalve voor zijn eigen vloermerken werd het systeem onder licentie verkocht aan zowat 160 vloerproducenten over heel de wereld.

Op 7 juni 2017 is het klikpatent vervallen. Daardoor zal de miljoenenstroom aan royalty’s langzaam maar zeker opdrogen, blijkt uit het commentaar bij de jaarcijfers die Unilin-moeder Mohawk vorige week bekendmaakte. De Amerikaanse beursgenoteerde vloergigant is sinds 2005 de eigenaar van Unilin.

Volgens Mohawk waren de patentinkomsten van zijn divisie Rest of the World (waartoe Unilin behoort) in 2016 goed voor 148 miljoen dollar. Uniclic tekende voor het gros van die inkomsten. In 2017 vielen ze terug tot 65 miljoen dollar. In het jaarverslag van 2016 werd ervan uitgegaan dat ze in 2018 nog maar 35 miljoen dollar zouden opbrengen. Maar volgens Bernard Thiers, de CEO van Unilin, kan dat cijfer uiteindelijk beter worden dan die schatting.

Thiers staat ook aan het hoofd van de divisie Rest of the World. Dat is de derde tak van Mohawk, naast Global Ceramic (keramische tegels) en Flooring North-America. Samen met Frans De Cock en enkele honderden kleinere aandeelhouders (voormalige West-Vlaamse vlasboeren) verkocht Thiers in 2005 Unilin voor 2,2 miljard euro aan de Amerikanen.

In 2015 kreeg Unilin bij Mohawk het gezelschap van IVC, de eveneens West-Vlaamse producent van vinylvloeren die oprichter Filip Balcaen voor iets meer dan 1 miljard euro verkocht. Balcaen is vandaag bestuurder bij Mohawk. Unilin en IVC vormen samen het grootste deel van de divisie Rest of the World, zeg maar de West-Vlaamse tak van Mohawk.

Compensatie

De gederfde inkomsten door het vervallen Uniclic-patent zijn niet snel terug te vinden in de cijfers over 2017. De Europese tak boekte vorig jaar 2 miljard dollar omzet, 8 procent meer dan in 2016. ‘We groeien met onze vinylvloeren zo immens snel dat we het verlies aan patentinkomsten ruimschoots compenseren’, licht Balcaen toe.

Het is niet omdat het basispatent van Uniclic nu nietig is dat al onze andere patenten waardeloos zijn. filip balcaen bestuurder Unilin-moeder Mohawk

‘Dat is dus vooral te danken aan de puur organische groei van IVC.’ In de winst is het patentverlies wel te merken. De bedrijfswinst van de divisie Rest of the World daalde van 333 miljoen naar 329 miljoen dollar. Het is overigens het enige vlekje op de relatief goede cijfers van Mohawk, dat zijn omzet 6 procent wist op te krikken tot 9,5 miljard dollar en 1,3 miljard bedrijfswinst.

Volgens ingewijden in de wereld van vloerbekleding zou Unilin evenwel krampachtig vasthouden aan zijn vervallen patenten. ‘Op alle mogelijke manieren probeert het nieuwkomers op de markt af te schrikken door een wolk van afgeleide patenten en varianten te creëren’, stelt een ondernemer uit de sector die liever anoniem wil blijven.

‘Die patenten worden technisch zo ingewikkeld gemaakt dat enkel specialisten ze nog kunnen lezen. Zo wil Unilin potentiële concurrenten, afhakende licentienemers en aankopers van de retailgroepen onder druk zetten. Het is zelfs zover gekomen dat het de retailketens benadert met een financieel voorstel om de dreiging van rechtszaken af te kopen.’

Nietig

John Rietveldt bevestigt dat. De Nederlandse ondernemer richtte in 2010 Innovations for Flooring op. Dat ontwikkelde een alternatief systeem en is nu de belangrijkste uitdager in het wereldje van de vloerkliksystemen. Daartoe behoren ook Berry Floor van het eveneens West-Vlaamse Beaulieu International en het Zweedse Välinge (zie inzet).

‘We merken bij veel van onze potentiële klanten angst om de Uniclic-technologie los te laten’, zegt Rietveldt. ‘Het klopt dat Unilin zijn licentienemers vrij agressief benadert, en zelfs dreigt met rechtszaken. Maar het is logisch dat een respectabel bedrijf als Unilin de inkomstenstroom uit de patentgroep zolang mogelijk probeert aan te houden. Toch zijn wij met onze kliktechnologie volop business van hen aan het overnemen.’