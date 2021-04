Industriële concern Hamon voert strijd op leven en dood

Het water staat Hamon opnieuw aan de lippen. De Waalse overheid wil nog eens 15 miljoen euro injecteren, maar de obligatiehouders hebben het lot van het industriële concern in handen.

Met meer dan een maand vertraging publiceert het industriële concern Hamon, een bouwer van koeltorens en installaties voor luchtzuivering en warmterecuperatie, dan toch zijn jaarresultaten.

Die zijn niet fraai. De coronapandemie eiste haar tol en woog op de binnenkomende orders en de omzet. Die zakten met ongeveer 15 procent. Potentiële klanten stelden nieuwe opdrachten uit. Tegelijk bemoeilijkten de coronabeperkingen de uitvoering van opdrachten.

Nog erger: het nettoresultaat dook 42,7 miljoen euro in het rood. Ook het jaar ervoor was er al een verlies van 28 miljoen euro.

Hamon had eind 2020 een negatief eigen vermogen van -18,8 miljoen euro. Tegelijk is de netto financiële schuld met 14,5 procent toegenomen tot 88,8 miljoen euro.

Reddingsboei

De situatie is zo ernstig dat het bedrijf verwikkeld is in een strijd op leven en dood. De Waalse overheidsholding Sogepa heeft een reddingsboei gegooid. Sogepa gooide er de voorbije jaren al miljoenen tegenaan om Hamon recht te trekken, heeft een belang van 51 procent en is bereid nog eens 15 miljoen euro op tafel te leggen. Ter vergelijking, de beurswaarde van Hamon bedraagt 28 miljoen euro.

Ook is er een principeakkoord dat de banken voor 25 miljoen euro schulden kwijtschelden en dat Sogepa en de banken elk voor 2 miljoen euro schulden omzetten in aandelen.

Maar het lot van Hamon hangt af van de obligatiehouders. Het concern wil hen mee in bad trekken door de looptijd van de obligaties te verlengen tot 2035. Schieten de obligatiehouders dat voorstel af, dan valt de herfinanciering in duigen. ‘De groep kan dan in ernstige kasstroomproblemen komen en dat kan de continuïteit in gevaar brengen’, klinkt het.

De handel in het aandeel ligt al sinds eind maart stil. Dat zal zo blijven tot de beslissing van de obligatiehouders gekend is.

De problemen bij Hamon begonnen in 2014 toen een groot boekhoudschandaal aan het licht kwam. Het bedrijf, ooit gekroond tot ‘Waalse onderneming van het jaar’, ging sindsdien van crisis naar crisis. Hamon moest door het stof, haalde vers kapitaal op, voerde wissels aan de top door en herstructureerde de activiteiten.

Lernout & Hauspie

In 2018 volgde een schuldkwijtschelding van 87 miljoen euro en een kapitaalverhoging van 47 miljoen euro, waarbij de oprichtersfamilie Lambilliotte de controle over het bedrijf moest afstaan aan Sogepa. ‘Mensen hebben veel verloren, maar niet alles zoals bij Lernout & Hauspie’, zei wijlen Philippe Bodson, ex-voorzitter van Hamon, destijds op de aandeelhoudersvergadering toen het aandeel een bodem had bereikt. ‘Ik zal niet zeggen dat het aandeel morgen weer op 25 euro zal noteren, maar er is hoop dat de koers kan stijgen.’