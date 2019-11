Inoxproducent Aperam klopt verwachtingen

De Luxemburgse producent van roestvrij staal boekte meer winst dan verwacht in het derde kwartaal en gaat uit van een licht stijging in het vierde kwartaal. Het aandeel schiet hoger;

Aperam presteerde in het derde kwartaal over de hele lijn zwakker dan in het tweede kwartaal en ook gevoelig zwakker dan een jaar eerder. Toch heeft topman Timoteo Di Maulo het over ‘solide resultaten’. De omstandigheden waren allesbehalve gunstig. Hij verwijst in een persbericht niet alleen naar de klassieke seizoenszwakte in de zomermaanden, maar ook naar toegenomen druk van ingevoerde producten en naar de zwakke markten.

Uit de fabrieken van Aperam vertrok 418.000 ton roestvrij staal, 10 procent minder dan in het tweede kwartaal. De omzet kwam 10,8 procent lager uit op 972 miljoen euro.

De winst kromp in hardere mate. De brutobedrijfswinst (ebitda) zakte van 95 miljoen in het tweede kwartaal tot 79 miljoen in het derde. Dat is evenwel een positieve verrassing, want analisten rekenden volgens het bedrijf slechts op 69,6 miljoen euro. De daling is volgens Aperam het gevolg van lagere volumes in Europa tijdens het zomerkwartaal.

De bedrijfswinst kwam ruim een kwart lager uit dan in het tweede kwartaal op 43 miljoen euro. Met 37 miljoen euro was de nettowinst 35 procent minder dan in het voorgaande kwartaal. Het cijfer is anderzijds aanzienlijk hoger dan de analistenverwachting, die volgens Bloomberg slechts op 22 miljoen euro stond.

Vierde kwartaal

Aperam verwacht dat de vraag uitdagend blijft, maar rekent voor het vierde kwartaal toch op een lichte stijging van de brutobedrijfswinst. De netto financiële schuld (172 miljoen euro eind september) zou moeten afnemen.