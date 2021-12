Investering van 30 miljoen van Decospan in Menen is 'laatste grote investering in België'

In Menen investeert Decospan 30 miljoen euro in de modernisering van een fabriek en de renovatie van een 19de-eeuwse herenhoeve tot vlasmuseum en een houtopleidingscampus. Maar de grote expansies van het fineerplatenbedrijf ziet CEO Pieterjan Desmet niet meer in België gebeuren. 'Er zijn hier te veel hindernissen om te ondernemen.’

‘We kunnen er nog niet op, want de vorige eigenaars wonen er nog.’ En dus rijden we met Pieterjan Desmet (38) langs de Leie in Menen rond het 15 hectare grote domein met daarop een geklasseerde herenhoeve, stallen en schuren, een vlasroterij en oude fabriek. ‘Het gaat prachtig zijn als het helemaal gerenoveerd is’, zegt Desmet enthousiast. De familiale CEO behoort tot de derde generatie van het parket- en fineerplatenbedrijf Decospan, dat door grootvader Urbain in 1978 werd gesticht en door vader Jan en oom Mark werd uitgebouwd. Desmet is blij dat hij de boerderij en de gronden errond, die pal naast zijn fabriek liggen, heeft kunnen kopen.

Tien miljoen euro wil hij er investeren, allereerst in het herstel van de gebouwen in hun oorspronkelijke grandeur. Daar wil hij een vlasmuseum - ‘als ode aan mijn overgrootvader en het West-Vlaams ondernemerschap’ - ambachtsateliers en een grote campus rond hout en houtbewerking in onderbrengen. ‘En ik wil op het domein ook een iconisch, duurzaam, houten gebouw zetten, waarvoor we een internationale architectuurwedstrijd uitschrijven. Daarin komen de nieuwe kantoren, maar het moet ook een open trekpleister worden voor heel de regio.’

Ik wil niet meer afhankelijk zijn van dit land, waar ondernemen moeilijker en moeilijker wordt, terwijl veel andere landen, ook in Europa, veel positiever evolueren. Pieterjan Desmet CEO Decospan

Desmet verwacht vooral veel van de opleidingscampus. Decospan worstelt, zoals zovele bedrijven in Zuid-West-Vlaanderen, waar de werkloosheid bijna nul is, met een prangend tekort aan technisch geschoolden. Het heeft die nodig voor het bemannen van zijn fabrieken en kantoren. Om dezelfde reden investeerde de ondernemer twee jaar geleden 1,4 miljoen euro in een plan om zijn 900 medewerkers mentaal en fysiek gezond te houden, onder meer door de organisatie van sportactiviteiten, een fitnesszaal met danslessen en yogasessies, teambuilding, mental coaching, de opleiding van vertrouwenspersonen en ergonomische aanpassingen aan de machines in de fabrieken.

‘Behalve voor de opleiding van de eigen technici wil ik de campus ook openstellen voor de scholen in de ruime omgeving', zegt Desmet. 'Want er is echt een probleem: technische scholen hebben niet het geld om de modernste machines aan te kopen en daarrond een goede opleiding te organiseren.’

Expansie

Zo belandt Desmet bij de donkere zijde van zijn verhaal. ‘We investeren nog in België’, zegt hij plots. ‘Behalve de 10 miljoen in het hoevedomein gaan we ook onze oudste fabriek hier in Menen moderniseren en automatiseren, toch een investering van 20 miljoen euro. Maar het zal waarschijnlijk voor lange tijd de laatste grote investering in België zijn. Ik heb nog gronden in Menen, maar die verkoop ik misschien. Expansie zal alleen nog in het buitenland gebeuren.’ In Tsjechië bijvoorbeeld, waar Decospan twee jaar geleden het parketbedrijf Esco kocht.

55 miljoen Fineerpanelen Decospan produceert jaarlijks 55 miljoen vierkante meter fineerpanelen.

De jongste overname van Decospan is het levende bewijs van de focus op het buitenland. Het kocht vorige week het fineerhoutbedrijf van Sonae Arauco, een van de grootste bedrijvengroepen in Portugal. 'We nemen alleen de fabrieken en de houttoevoer over. Daar gaan we meteen 2 miljoen, en op termijn 10 miljoen euro, investeren, waardoor we 10 miljoen vierkante meter fineerpanelen extra kunnen produceren. Het totaal komt dan uit op 55 miljoen, waarbij we in onze fabrieken 30 tot 40 procent van de Europese eikfineer verwerken.’

Geen vertrouwen

Desmet ziet het snel groeiende Decospan evolueren van een Belgisch bedrijf met buitenlandse vestigingen naar een Europese speler die alleen nog zijn hoofdkwartier en twee fabrieken in België heeft. Hij zegt voor die beslissing niet over een nacht ijs te zijn gegaan. ‘Ik heb geen vertrouwen meer in de overheid. Ik wil niet meer afhankelijk zijn van dit land waar ondernemen moeilijker en moeilijker wordt, terwijl veel andere landen, ook in Europa, veel positiever evolueren.’

Hij komt terug op het tekort aan technisch geschoolde werkkrachten. ‘Uiteraard hebben we altijd al veel Franse werknemers in onze fabriek hier gehad. Maar weet je dat de voertaal, naast Nederlands en Frans, meer en meer Engels is geworden? Er werken hier veel Oost-Europeanen, die met heel hun familie hier komen wonen. Intussen swingen de lonen, door de inflatie, de pan uit. Ik ben ervan geschrokken hoe laag ze daarentegen in Portugal liggen, amper een derde van de Belgische lonen en op hetzelfde niveau als die in Kroatië.’

‘Lange tijd waren die hogere loonkosten te verdedigen doordat Belgische werknemers een heel degelijke opleiding kregen en daardoor productiever waren. Maar de kwaliteit van het onderwijs is de voorbije tien jaar enorm achteruitgegaan. Jonge mensen spreken nauwelijks nog Frans, toch onontbeerlijk in een regio tegen de Franse grens. En technisch zijn ze onvoldoende mee, door gebrek aan goed uitgeruste scholen.’

Chinese bedrijven kopen in West- en Oost-Europa alle houtvoorraden op tegen prijzen van 80 procent boven de normale prijzen. Ze verwerken die in China en de afgewerkte fineerplaten dumpen ze op de Europese markt. Pieterjan Desmet CEO Decospan

Voor Desmet - die zijn verhaal hoort terugkomen in heel zijn netwerk van ondernemers - is er meer aan de hand dan alleen het personeelstekort. ‘Er is nauwelijks nog beschikbare industriegrond, de vergunningsprocedure is loodzwaar en de bouwkosten swingen de pan uit. De mobiliteitsproblemen blijven aanslepen, zelfs in coronatijden met veel telewerk.’ Desmet liet zich eerder in deze krant ook al uit over de kernuitstap en tekende de brief waarin 130 Vlaamse ondernemers zich grote zorgen maken over de energiebevoorrading van ons land.

Specifiek voor zijn sector heeft hij het ook moeilijk met Chinese bedrijven die in West- en Oost-Europa de houtvoorraden opkopen. ‘Ze verwerken in China en de afgewerkte parketvloeren komen vervolgens op de Europese markt tegen verkoopprijzen waarmee ik zelf niet eens uit de kosten kom. Tegelijk betalen ze 60 tot 80 procent meer voor het hout. In heel Wallonië is geen boom meer tegen de normale prijs te koop. Zagerijen stoppen bij gebrek aan bomen. Waarom verplicht de overheid niet dat hout dat in België wordt gewonnen, hier verwerkt wordt? Dat doet Kroatië wel. En in de VS zijn er zware invoertarieven voor Chinese houtproducten. Maar hier kijken de Belgische en Europese overheden weg.’