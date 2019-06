Jan De Nul boekt beduidend minder winst

De Belgische baggeraar Jan De Nul - samen met DEME, Boskalis, Van Oord en het Chinese Chec een van de grootste baggeraars ter wereld - boekte vorig jaar 1,7 miljard euro omzet, dat is net iets minder dan het jaar voordien. De operationele cashflow daarentegen daalde van 330 naar 234 miljoen euro, de nettowinst halveerde van 70 naar 31 miljoen euro. De brutowinstmarge bedroeg 16 procent. Het enige echte lichtpuntje was het orderboekje. Dat steeg ten opzichte van 2017 met 27 procent tot 3,3 miljard euro.

Toch blijft Jan De Nul voort investeren. 'We kijken met vertrouwen de toekomst tegemoet', aldus het baggerbedrijf. Eind 2018 bedroeg de totale investeringswaarde van de lopende investeringen in nieuwbouwschepen 400 miljoen euro.

270 meter

Midden vorig jaar kocht de groep nog een schip om zijn offshoredivisie die windmolenparken bouwt te versterken en begin dit jaar bestelde de groep uit Aalst nog een tweede schip voor de installatie van windmolens. Het schip wordt opgeleverd in 2022 en zal windmolens tot 270 meter hoog kunnen installeren, uniek in de markt.

Jan De Nul is sinds 2014 netto schuldenvrij. In 2018 bedroeg de nettocashpositie 376 miljoen euro, tegen 345 miljoen in 2017. Over de daling van de nettowinst gaf het bedrijf geen uitleg.