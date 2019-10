Jan De Nul bouwt grootste windpark ter wereld

'De eerste werken beginnen in 2023 en duren ongeveer drie jaar', zegt Philippe Hutse, directeur offshore van Jan De Nul. 'We gaan in totaal 300 turbines van 12 megawatt, de grootste ter wereld, installeren in drie parken. Voor de werken schakelen we onze Voltaire in. Dat schip wordt in China gebouwd en nemen we in 2022 in de vaart. Het is speciaal ontworpen voor de bouw van heel grote turbines.'