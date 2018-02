Jan De Nul bouwt windmolenpark in Duitsland

De Belgische baggeraar Jan De Nul heeft in Duitsland een groot contract in de wacht gesleept voor de bouw van een windpark.

Het contract is een onderdeel van de bouw van het offshore windpark Trianel Borkum II voor de kust van het Duitse Borkum. Jan de Nul gaat er 32 windturbines van elk 6,33 megawatt op zee installeren in opdracht van het Hamburgse bedrijf Senvion, een wereldspeler in de fabricage van windturbines op het vasteland en aan de kust.