Jan De Nul handhaaft investeringen in schepen

Financieel directeur Paul Lievens verklaarde twee geleden in De Tijd dat de impact van de coronacrisis 'beperkt' is, behalve de organisatie van de werken. Op enkele civiele werken in België na lopen alle werven door. Jan De Nul splitste alle afdelingen van zijn bedrijf in twee stukken om de impact van de coronacrisis te beperken. De aflossing van het personeel op de schepen is volgens Lievens niet evident omdat er niet altijd vluchten zijn en expats en bemanningsleden niet overal het land uit mogen.