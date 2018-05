Jan De Nul krijgt tweede windparkcontract in Taiwan

De Belgische bagger- en bouwgroep Jan De Nul heeft opnieuw een contract beet voor de bouw van een offshore windpark in Taiwan.

Het project voorziet in de bouw van twintig windturbines op zee met een totale capaciteit van 120 megawatt, net voor de kust van Chunan Town, in het noordwesten van Taiwan. Het park moet in 2020 klaar zijn. Het wordt het eerste commerciƫle offshore windpark van het eiland. De waarde van het contract werd niet meegedeeld.