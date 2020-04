Jan De Nul laveert met succes door crisis

De baggeraar Jan De Nul heeft zijn firma 'in twee stukken' gehakt om de coronacrisis te overleven. 'De meeste werven gaan door.'

Om zich te beschermen tegen de coronacrisis nam de Aalsterse baggeraar Jan De Nul drastische maatregelen. 'We hebben onze firma in twee gesplitst', zegt financieel directeur Paul Lievens. 'Elke afdeling van het bedrijf - waar ook ter wereld - werd ontdubbeld. De helft werkt thuis, de rest is op het werk. Op die manier wordt vermeden dat de hele ploeg met elkaar in contact komt. Op een werkdag is ongeveer 20 procent van de normale bezetting aanwezig op het kantoor.'

Behalve enkele civiele bouwwerken in België lopen alle onze werven door. Lievens: 'Er is geen enkele werf stilgevallen. Geen enkele opdrachtgever haakte af. Zelfs onze windparkprojecten in België lopen door.' Business as usual' is het echter niet, zegt Lievens. 'De cöordinatie van de werken is een hele klus. Constant telefoons. Videocalls met twintig man. Om soms horendol van te worden.' (lacht)

De aflossing van de expats en de bemanningsleden op de schepen - meer dan 1.000 wereldwijd - loopt moeilijker. 'De komende weken hopen we 30 procent van de aflossingen te doen. Maar evident is dat niet omdat er vaak geen vluchten zijn. In Dubai en Singapore is er geen probleem. Maar in Ecuador, waar we een grote werf hebben, geraak je het land niet uit. Daardoor moeten sommige mensen langer dan de normale zes à zeven weken op een schip blijven. Maar het lukt. Gelukkig is op geen enkel schip corona vastgesteld.'

De coronacrisis zal een impact hebben op de productiviteit en de rendabiliteit. Maar niet dramatisch. Paul Lievens Financieel directeur Jan De Nul

Lievens noemt de schepen - op een groot offshoreschip zit soms 100 man - 'veilige eilandjes'. 'Bijna niemand komt aan boord. Elk schip heeft genoeg materiaal en proviand aan boord. De grootste uitdaging is het opstarten van nieuwe werven omdat je alles moet ontdekken en met nieuwe mensen moet starten.'

Jan De Nul bouwt momenteel mee aan enkele grote windmolenparken in Taiwan. In China bouwt het twee gigantische schepen - kostprijs meer dan 200 miljoen euro - voor de installatie van de grootste windparken ter wereld. Ook die investeringen lopen door. Lievens: 'Voor de twee schepen is er vanaf 2022 al werk.'

Argentinië

Vorige week raakte Jan De Nul ei zo na verstrikt in een diplomatieke 'coronarel' tussen Brazilië en Argentinië. Argentinië vroeg Brazilië water uit zijn gigantische Itaipustuwdam te lozen om het waterpeil van de Paranarivier die ook door Argentinië stroomt te verhogen. Door de aanhoudende droogte staat het peil van de Parana - waar Jan De Nul al 25 jaar onderhoudswerken uitvoert en 500 mensen tewerkstelt - op het laagste niveau sinds 1989. Dat dreigt de export van soja - goed voor 20 miljard dollar - van de Argentijnse boeren in gevaar te brengen.

De Braziliaanse president Jair Bolsonaro was echter niet happig om dat toe te staan omdat zijn Argentijnse tegenhanger Alberto Fernandez kritiek heeft op zijn 'laks corona-beleid'. Uiteindelijk werd een akkoord bereikt. Een dezer dagen zou water uit de dam worden geloosd. 'We hebben onze inspanningen verdubbeld om de waterstanden weer op peil te krijgen. We werken 24 op 7 en gaan nu iets dieper baggeren dan voorzien', zegt Pieter Jan De Nul, zoon van, vanuit Argentinië.

De hele coronacrisis zal volgens Lievens wel een impact hebben op de productiviteit en de rendabiliteit. 'Die zal zakken. Maar niet dramatisch. We zijn een cashrijk bedrijf met een eigen vermogen van ongeveer 1 miljard euro en we volgen de uitgaven goed op.'