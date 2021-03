Jensen-Group blijft winstgevend ondanks zware corona-impact

Tal van klanten van Jensen-Group komen uit de horeca of de toeristische sector, en die kregen het vorig jaar bijzonder zwaar te verduren. De bestellingen van wasserijsystemen liepen daardoor veel trager binnen en sommige werden geannuleerd of uitgesteld. Het Belgisch-Deens bedrijf zag hierdoor de omzet met 26,2 procent dalen tot 245,2 miljoen euro.

Jensen-Group zag de nettowinst halveren tot 7,6 miljoen euro, maar bleef dus wel winstgevend. Het bedrijf stelt een dividend van 0,25 euro per aandeel voor. Vorig jaar werd het dividendvoorstel (1 euro per aandeel) in april ingetrokken om zoveel mogelijk cash in huis te houden.