Jensen-Group handhaaft dividend ondanks orkaanschade

De zware schade die orkaan Michael aan Jensens fabriek in de Verenigde Staten berokkende, knaagde vorig jaar aan de winst van de fabrikant van industriële wasserijsystemen. Toch handhaaft Jensen-Group het dividend.

Het Belgisch-Deense bedrijf presteerde omzetmatig heel behoorlijk in 2018. De verkoop liep goed en de fabrieken draaiden op hoge toeren. De omzet steeg met 1,7 procent tot 343,8 miljoen euro, iets meer dan Guy Sips van KBC Securities – de enige analist die Jensen-Group opvolgt – had verwacht.

De positieve evolutie zet zich zoals verwacht niet door in de winst. De bedrijfswinst (ebit) zakt met 9,9 procent, van 29,9 tot 26,9 miljoen euro, wat in lijn is met de prognose van Sips. Orkaan Michael trof in oktober de fabriek in Panama City. De vestiging werd zwaar beschadigd en lag 19 dagen stil. De impact hiervan op het niveau van de bedrijfswinst bedraagt 2,1 miljoen euro.

De recurrente bedrijfswinst, dus zonder uitzonderlijke elementen, wordt geraamd op 29 miljoen euro, wat 2,9 procent lager is dan in 2017. In de eerste jaarhelft maakte Jensen-Group melding van hogere overhead-kosten die verband houden met marketing en de implementatie van bedrijfssoftware.

De brutobedrijfswinst (ebitda) komt uit op 33,5 miljoen euro, een daling met 2,1 procent. Zonder de impact van orkaan Michael zou de brutobedrijfswinst 34 miljoen euro hebben bedragen, wat in lijn is met het voorgaande jaar.

Onderaan de tabel schiet een nettowinst van 19,1 miljoen euro over, precies 2 miljoen euro minder dan over 2017. De winst per aandeel bedraagt 2,44 euro tegen 2,70 euro een jaar eerder.

Gezien het goede recurrente resultaat beknibbelt Jensen-Group niet op zijn dividend: het blijft stabiel op 1 euro bruto per aandeel. ‘Het orderboek aan het begin van het jaar en de kaspositie geven het management het vertrouwen dat het jaar 2019 goed van start gaat’, klinkt het in een persbericht.

Meer kleine projecten

In 2018 kreeg Jensen-Group voor 321,8 miljoen orders binnen, een daling met 6,3 procent. Volgens het bedrijf bestaat het orderboek uit ‘minder grote orders en meer kleine projecten’. Het is echter voldoende om 2019 goed te starten.