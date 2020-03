Jensen-Group kan impact coronavirus nog niet inschatten

Jensen-Group heeft vorig jaar zoals verwacht minder winst geboekt. Hoe zwaar het coronavirus zijn activiteit zal raken kan de fabrikant van industriële wassystemen nog niet zeggen. De zwaar getroffen toeristische sector is echter een belangrijke klant.

Jensen-Group is een van 's werelds grootste specialisten in machines voor industriële wasserijen. Het productengamma is heel breed en beslaat de hele wascyclus. Het gaat van losse was- en strijkjmachines tot complete systemen die het vuilgoed sorteren, efficiënt wassen en drogen, en vervolgens plooien en strijken. Jensen heeft fabrieken in verschillende Europese landen, in de VS en ook in China. De Deense oprichtersfamilie Jensen heeft 54,4 procent van het kapitaal in handen.

We zijn voorzichtig in onze vooruitzichten omdat we vandaag niet in staat zijn om de impact van het coronavirus in te schatten. Jensen-Group in het persbericht over de jaarresultaten

Het bedrijf had midden november voorspeld dat zijn omzet en winst in 2019 lager zouden uitvallen dan in 2018 en dat blijkt nu ook zo te zijn. De omzetdaling blijft wel beperkt tot 3,4 procent, zodat Jensen zelf spreekt van een 'stabiele omzet'. Jensen-Group kreeg een groot aantal kleinere orders met snelle leveringen binnen, maar die konden de daling van grote projecten niet volledig compenseren.

De winst kreeg een hardere knauw. De bedrijfswinst viel met 14,6 procent terug tot 23 miljoen euro. De daling is te wijten aan de iets lagere omzet en 'een fluctuerende maar lagere capaciteitsbenutting in sommige fabrieken'. Daarnaast zijn er ook herstructureringskosten. De bedrijfswinst zou nog sterker gezakt zijn ware het niet dat Jensen door de verzekeringen deels werd vergoed voor de schade die de orkaan Michael in 2018 toebracht aan de fabriek in Panama City, Florida. De nettowinst komt 17,8 procent lager uit op 15,7 miljoen euro. Jensen zette 1,6 miljoen euro opzij voor herstructureringskosten 'om de structuur en de productiecapaciteit aan te passen'. Het dividend blijft stabiel op 1 euro bruto per aandeel.

Vatbaar voor het virus