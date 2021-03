Jensen-Group kijkt over coronacrisis heen

De fabrikant van industriële wasserijsystemen Jensen-Group heeft er alle vertrouwen in dat hij de huidige storm zal doorstaan. Dat blijkt ook uit een verdere investering in het Deense automatiseringsbedrijf Inwatec.

De jaarresultaten die Jensen-Group donderdagavond bekendmaakte, waren in zekere zin een positieve verrassing. Omdat door de coronacrisis minder orders binnenstroomden, zakte de omzet in 2020 met 26,2 procent. Het bedrijf zette echter onmiddellijk de tering naar de nering, schrapte het dividend over 2019 en verminderde in negen maanden zijn personeelsbestand met een kwart.

De bedrijfswinst kromp met 44 procent en de nettowinst halveerde, maar Jensen-Group bleef winstgevend. En het keert zelfs een bescheiden dividend (0,25 euro per aandeel) uit. Met een nettokaspositie van 28,3 miljoen euro staat het bedrijf er ook vrij goed voor, zodat het de coronastorm kan blijven doorstaan.

Hospitality

Dat het aandeel vrijdag toch onder druk staat op Euronext Brussel komt door de erg voorzichtige vooruitzichten. ‘Wat de orderinname betreft, zijn wij voorzichtig voor de nabije toekomst’, zei CEO Jesper Munch Jensen op een persconferentie. ‘We verwachten geen herstel in de horecasector voor 2022.’

De ‘hospitality sector’, zeg maar horeca en toerisme, tekent voor meer dan 40 procent van het ordervolume bij Jensen-Group. Doordat er nog altijd amper toerisme is, liggen veel wasserijen die linnen van hotels en restaurants verwerken, volledig stil. Of ze draaien hooguit een paar uur per dag. ‘Stel dat de zomer van 2021 wordt als die van 2020, dan zullen de wasserijen eerst weer moeten draaien en wat geld verdienen. Pas daarna zullen ze investeren. En dat zie ik pas in 2022 gebeuren’, zegt de topman.

Als de toestroom van bestellingen laag blijft, bestaat het risico dat de financiële resultaten van Jensen-Group dit jaar zwakker uitvallen dan in 2020. ‘Het hangt allemaal van de lockdowns af en van de geringe toeristische activiteit. En ook van het effect van de vaccinatiecampagnes’, licht Jensen toe.

Maar dat we weer zullen reizen en op restaurant gaan, daar twijfelt financieel directeur Markus Schalch niet aan: ‘Al in de nabije toekomst zie ik een bepaalde mate van vrijheid terugkeren. Wij Europeanen zijn gemaakt om te reizen en te ontdekken. En we hechten veel belang aan sociale interactie. We zijn dan ook hoopvol en optimistisch over de toekomst.’

Inwatec

Die toekomst bereidt Jensen-Group ook volop voor door verder te investeren in Inwatec, een Deens bedrijf dat zich toelegt op automatisering en robotica voor wasserijen. Jensen-Group verwierf in 2018 een belang van 30 procent in Inwatec en drijft dat nu op tot 70 procent. Vanaf dan zal Inwatec ook geconsolideerd worden in de resultaten.

Inwatec is gevestigd in Odense en dat is volgens Jesper Munch Jensen zowat het ‘Silicon Valley voor robotica' in Europa. ‘Inwatec maakt producten die wasserijen automatiseren. Het maakt daarbij gebruik van artificiële intelligentie, x-stralen, 3D-camera’s en algoritmes.’

Zo heeft Inwatec een systeem ontwikkeld om vuile was volautomatisch te sorteren. Momenteel gebeurt dat nog grotendeels handmatig, maar het is een vuil werkje dat niet zonder risico is. Denk aan met het coronavirus besmet beddengoed uit ziekenhuizen of een verloren injectienaald van een hiv-patiënt.

Thor, het volautomatisch wassorteersysteem van Inwatec.