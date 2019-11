Jensen-Group verwacht minder omzet en winst

De producent van industriële wasserijsystemen had tot dusver geen prognose voor het hele jaar gegeven. Nu zegt Jensen-Group dat zowel de omzet als de winstgevendheid in 2019 lager zullen zijn dan in 2018.

Hierbij is geen rekening gehouden met de impact van de orkaan Michael, 'waarvoor de verzekeringsregeling niet definitief is'.

De fabriek van Jensen-Group in Panama City, Florida werd in oktober 2018 zwaar getroffen door de orkaan Michael. De herstellingswerken hebben tot nu toe al 1,8 miljoen euro gekost.

De lagere resultaten die voor 2019 worden verwacht, zijn vooral te wijten aan de lagere verkoop van grote projecten in West-Europa en Azië. Afzonderlijke machines en systemen blijven het wel goed doen.

Jensen-Group heeft maatregelen genomen om zijn productiecapaciteit aan te passen en spant zich in om de overheadkosten te verlagen. 'We zijn er zeker van dat onze voortdurende investeringen ons terug zullen brengen naar groei zodra de huidige economische onzekerheden verdwijnen', klinkt het in een persbericht.

Over de eerste negen maanden realiseerde Jensen-Group een omzet van 251,8 miljoen euro, 2,6 procent minder dan in de overeenstemmende periode van 2018. In het derde kwartaal kwam de omzet (74,2 miljoen euro) 4,1 procent lager uit dan een jaar eerder.