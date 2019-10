Kartonbedrijf investeert 120 miljoen in Limburg

Het West-Vlaamse Soenen Golfkarton investeert 120 miljoen euro in een nieuwe fabriek in Limburg, goed voor 250 jobs.

Nu kan Soenen na jaren van voorbereidingen, na groen licht van het Limburgse provinciebestuur, eindelijk met de engineering en bouw van de fabriek van start gaan. De bedoeling is de fabriek in 2022 op te starten.

Soenen Golfkarton produceert - zoals de naam al doet vermoeden - golfkarton en verwerkt dat tot verpakkingsdozen die het vervolgens ook kan beprinten met allerlei designs. Het bedrijf, opgericht in 1964, heeft reeds een productiesite in Hooglede en haalde vorig jaar 91,5 miljoen euro omzet. Dat betekent dat de omzet in vijf jaar tijd met de helft is aangedikt. Momenteel staat met Louis Philippe Soenen, die tevens een bekende is in het racingcircuit, de tweede generatie aan het roer.