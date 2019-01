Kempens bedrijf maakt glas voor uw smartphonescherm

Het Japanse concern AGC investeert 75 miljoen euro in de voormalige Glaverbel-glasfabriek in Mol. ‘De schermen van e-readers, tablets en smartphones? Dat glas komt uit Mol.’

De vestiging in Mol krijgt een grote opfrisbeurt en wordt tegelijkertijd uitgebreid. ‘De glasoven is bijna twintig jaar in gebruik en was aan vervanging toe’, zegt fabrieksdirecteur Ronny Van Broekhoven. De oven is het hart van de fabriek. De beslissing om die te vernieuwen is dan ook cruciaal voor de toekomst van AGC in de Kempen. ‘En voor onze meer dan 500 werknemers’, luidt het.

Op de bijna 100 jaar oude site legt AGC –Asahi Glass Corporation - zich toe op de productie van vlakglas. ‘Dun en extra dun glas’, preciseert Van Broekhoven. Het glas is niet bestemd voor de bouwsector, maar voor complexere toepassingen.

Touchscreens

Het vindt zijn weg naar grote zonne-energieparken in de woestijn en naar de automobiel- en elektronicasector. Denk aan glas voor autoruiten, zelfdimmende achteruitkijkspiegels en touchscreens op het dashboard. In de elektronicasector is AGC leverancier voor schermen van e-readers, tablets, smartphones en laptops. ‘Voor dat alles is het dunne glas uit Mol nodig’, klinkt het.

Glas wordt met een zuur behandeld om het antireflecterend te maken en om het aanraakgevoel te veranderen. Om het als het ware meer een papiergevoel te geven Ronny Van Broekhoven Fabrieksdirecteur

Boven op de vernieuwing van de oven wordt geïnvesteerd in installaties om het geproduceerde glas speciale eigenschappen te geven. Er komt een installatie om glas chemisch te harden en met lasers te snijden. Ook een tweede productielijn is op komst voor de productie van geëtst glas. ‘Glas wordt er met een zuur behandeld om het antireflecterend te maken en om het aanraakgevoel te veranderen. Om het als het ware meer een papiergevoel te geven’, zegt Van Broekhoven. En om autoruiten warmtewerend te maken, gaat AGC het glas van flinterdunne metaallaagjes voorzien.

250 onderzoekers

Dankzij het investeringsproject zal AGC in Mol op termijn zo'n 15 extra werknemers in dienst nemen. In ons land heeft AGC nog vestigingen voor beglazing van gebouwen en zonnepanelen, en een team van 250 onderzoekers in Gosselies. Het onderzoek in Wallonië leverde vorig jaar nog een opmerkelijke contract op bij de bouw van de spiegel van de grootste telescoop ter wereld. Sterrenkundigen zullen in de Chileense woestijn daardoor mede dankzij in België ontwikkelde technologie exoplaneten kunnen bestuderen.

AGC is de grootste vlakglasproducent ter wereld, met België als hoofdkwartier van AGC Glass Europe, de Europese tak van de groep. In Europa telt het bedrijf 16.000 werknemers, van wie een dikke 2.000 in België. Het Japanse bedrijf landde in 1981 al in ons land door de overname van Glaverbel.

Dat België de uitvalsbasis werd voor Europese expansie is niet onlogisch gezien de rijke traditie in de glasindustrie. Midden vorige eeuw was België zelfs de grootste glasproducent ter wereld.