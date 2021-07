Kleine aandeelhouders Nyrstar verliezen slag

De ondernemingsrechtbank van Antwerpen schorst het onderzoek van de deskundigen die moeten nagaan of Trafigura zinkgroep Nyrstar onrechtmatig in handen kreeg.

De saga rond het geïmplodeerde Nyrstar kent een nieuwe wending. Die saga begon twee jaar geleden toen de belangrijke grondstoffentrader Trafigura de hand kon leggen op de met schulden beladen zinkgroep. Daarbij verhuisden de operationele activiteiten van het beursgenoteerde bedrijf naar Trafigura. De haast lege beursschelp bleef achter met slechts 2 procent van de operationele tak.

Een groep van enkele tientallen kleine aandeelhouders van Nyrstar, rond ondernemer Kris Vansanten, voelt zich echter gedupeerd en voert aan dat Trafigura Nyrstar op slinkse wijze in handen kreeg. Ze voeren al twee jaar een strijd voor en buiten de rechtbank tegen de overname en claimen een miljardenvergoeding voor Nyrstar. Ze hebben intussen ruim 14 procent van het genoteerde bedrijf in handen, tegen bijna een kwart voor Nyrstar.

8 De juridische veldslag duwde de lege holding Nyrstar in het boekjaar 2020 in het rood, meteen het achtste verliesjaar op rij

Het juridische gevecht verloopt met wisselend succes. Vorig najaar haalden de kleine aandeelhouders een nieuwe slag thuis voor de ondernemingsrechtbank in Antwerpen. Die stelde na een kort geding van de beleggers drie experts aan die de bewuste transacties van Trafigura moeten bestuderen. Nyrstar ging echter in beroep. Trafigura, tot dan toe geen rechtstreeks betrokken partij in het dossier, tekende derdenverzet aan tegen de aanstelling van de experts en diende ook een verzoek tot schorsing van hun aanstelling in.

Als gevolg van dat derdenverzet boekt Trafigura (en Nyrstar) nu een overwinning. De rechtbank schort het deskundigenonderzoek op, besloot ze vrijdag. Dat raakte pas maandag bekend. De minderheidsaandeelhouders moeten eerst een gedetailleerd overzicht over hun eigen transacties in Nyrstar-aandelen voorleggen en hun aandelenbezit schriftelijk bewijzen. Dat dient om aan te tonen dat ze juridisch-technisch het recht hebben om transacties uit het verleden nu nog aan te vallen.

'Speculanten'

Bovendien kan dat niet los worden gezien van de bewering van Trafigura en Nyrstar dat de kleine aandeelhouders moeten worden gezien als 'speculanten', wat ze zelf wegzetten als stemmingmakerij.

De schorsing van het onderzoek duurt tot de uitspraak na de zitting die gepland is op 28 september over de voorgelegde stukken rond de aandelenposities. De beschikking van vrijdag kan tot gevolg hebben dat de periode van het onderzoek door de experts aanzienlijk wordt ingeperkt, waardoor ook de onkosten van het genoteerde Nyrstar voor dat onderzoek zakken.

Dit is een poging om onze weerstand te breken via een financiële en morele uitputtingsslag. Kris Vansanten Actievoerende minderheidsaandeelhouder Nyrstar

Sommigen merken op dat de beslissing van de rechtbank in de feiten weinig verschil uitmaakt omdat het onderzoek toch al grotendeels stilligt door het grote aantal geschrapte passages in de documenten die Nyrstar bezorgde aan de deskundigen. Daarrond draait overigens weer een andere juridische procedure. Bovendien kan de zaak begin september weer een andere wending krijgen als het hof van beroep van Antwerpen zich uitspreekt over de kwestie.

Beroep

Jeroen Raskin (Monard Law), de advocaat van de kleine aandeelhouders, liet maandag weten dat het nog geen uitgemaakte zaak is of ze in beroep gaan tegen de beschikking. Vansanten zegt in een reactie dat de uitspraak 'eens te meer de ernst van de zaak bevestigt waarvoor we vechten'. Hij heeft het ook over een poging 'om zo de weerstand te breken via een financiële en morele uitputtingsslag door het proces te rekken in de tijd en door gerichte, niet ter zake doende aanvallen'.

Vansanten voert voorts aan dat de uitspraak opnieuw aantoont hoe gebrekkig het gesteld is met de bescherming van de kleine belegger in ons land. Over de grond van de zaak is er volgens hem steeds minder twijfel.

Trafigura liet maandag weten dat de beschikking van de rechtbank van vrijdag 'het recht van Trafigura erkent om gehoord te worden en het correcte juridische proces erkent dat moet worden gevolgd'. Trafigura voert ook opnieuw aan dat de claims tegen de grondstoffenreus in verband met Nyrstar 'ongegrond en zonder voorwerp' zijn.