Kortrijkse wasser van Hilton-lakens tien jaar teruggekatapulteerd

De lockdown weegt zwaar op de Kortrijkse bouwer van industriële wasmachines Lapauw. 'Een herneming van de horeca en het toerisme is niet voldoende. Onze business draait op nieuwe hotels en restaurants. Maar het komt goed.'

‘Wij zijn David, Jensen Group is Goliath’, stelt Philippe D’heygere bescheiden, wanneer we de eigenaar en CEO van Lapauw International confronteren met de dramatische halfjaarcijfers die zijn concurrent Jensen Group deze week publiceerde. Het beursgenoteerde bedrijf wees daarvoor één schuldige aan: het coronavirus. De omzet van de producent van industriële wasmachines donderde in de eerste zes maanden van dit jaar met 27 procent naar beneden tot 130 miljoen euro, de operationele winst (ebit) ging met 86 procent achteruit.

Maar ook David wordt getroffen. ‘Bij ons is het van hetzelfde laken een broek’, geeft D’heygere toe. Lapauw bouwt industriële was-, strijk- en opplooimachines voor restaurants, ziekenhuizen, cruiseboten, gevangenissen, en vooral hotels, van Ritz Carlton over Hilton tot Le Méridien. Daarnaast maakt het machines om ziekenhuistrolleys en -bedden te desinfecteren en te steriliseren. Lapauw verkoopt ze over de hele wereld, tot in China en de VS toe.

De coronacrisis heeft onze omzet in één ruk teruggekatapulteerd naar bijna tien jaar geleden. Philippe D'heygere Eigenaar en CEO van Lapauw International

Het jaar was nochtans goed ingezet. In december, januari en februari verkocht Lapauw telkens nog voor een 1 miljoen euro machines. Maar over het hele eerste halfjaar zal het 30 procent minder zijn. In maart, april en mei viel de productie stil. ‘We werkten alleen nog bestaande orders af en daarna moest ik zowat iedereen op tijdelijke werkloosheid zetten.’ Het is wachten tot de bui in de horeca en het toerisme is overgewaaid.

Lapauw International Producent van industriële was-, strijk- en plooimachines. Opgericht in de jaren dertig door Kamiel Lapauw. Sinds 2010 in handen van ondernemer Philippe D’heygere. Omzet (2019): 20 miljoen euro. 120 personeelsleden, van wie 85 in België. Klanten zijn hotels, industriële wasserijen en ziekenhuizen.

De flamboyante netwerker die zowat de helft van het jaar de wereld rondreist, tekent bij elke Belgische handelsmissie present. Hij kent de hotelbusiness als zijn binnenzak en staat te boek als Chinakenner. De West-Vlaming verkocht bijna 30 jaar geleden het familiale tabaksbedrijf aan zijn streekgenoot Guido Vandermarliere. Daarna bouwde hij de rekkenmaker Stow in Moeskroen uit. Begin jaren 2000 verkocht hij dat aan het Zwitserse Kardex, waarna hij zich terugplooide op pure investeringen. Tot hij in 2010 opdook als koper van de producent van industriële wasmachines Lapauw, die toen 9 miljoen euro omzet draaide.

In tien jaar groeide die naar 20 miljoen euro. ‘Maar de coronacrisis heeft ons in één ruk teruggekatapulteerd naar bijna tien jaar geleden. Ik verwacht dat de omzet over heel dit jaar uitkomt op 12 miljoen euro.’

Of het dan nu niet beter gaat, nu de horeca weer open is en mensen opnieuw reizen? ‘Bah nee’, zegt D’heygere. ‘Wij moeten het hebben van nieuwe business: nieuwe hotels, nieuwe restaurants. Onze machines gaan generaties lang mee, zoals je een Patek-horloge koopt voor je nageslacht. In Buenos Aires loopt nog een Lapauw-machine die er in 1961 is geplaatst. De horeca draait nu wel, maar nog lang niet op volle toeren. Laat staan dat er ondernemers zouden zijn die nu een hotel of restaurant gaan beginnen. Bovendien hebben onze machines weinig onderhoud nodig, en als er toch iets defect is door slijtage dan kan een lokale technicus dat ook aan. Daardoor hebben we weinig recurrente inkomsten.’

In China zitten hotels en vliegtuigen weer vol, en is alles onder controle. Maar daar wéten ze wie ziek is en wie niet, want ze hebben er geen last van GDPR- en privacyregels. Wij niet. Philippe D'heygere Eigenaar en CEO van Lapauw International

Net als bij Jensen Group daalde de winst van Lapauw fors. ‘Je raakt niet zomaar van je vaste kosten af. Voor de Belgische medewerkers - dat zijn er bij ons 85 van de 120 - is er gelukkig het systeem van tijdelijke werkloosheid. Enkel een tiental verkopers en ikzelf bleven aan de slag. Ik sluit niet uit dat we dit jaar verlies draaien. Veel zal afhangen van hoe de overheid opflakkeringen van de pandemie aanpakt.’

Idiotie

D’heygere is niet te spreken over de ‘paniekerige en blinde’ manier waarop de overheid de lockdown heeft ingevoerd. ‘Alles plat, terwijl het helemaal anders had gekund. De idiotie van het mondmaskerbeleid grenst aan het ongelooflijke. In Taiwan hebben ze van bij het begin iedereen verplicht altijd en overal mondmaskers te dragen. Ik heb ook eens mijn oor te luisteren gelegd bij mijn Chinese agent in Sjanghai. Blijkt dat de hotels en vliegtuigen daar vol zitten, en dat alles onder controle is. Maar daar wéten ze wie ziek is en wie niet, want ze hebben er geen last van GDPR- en privacyregels. Wij niet. Wij laten liever een halve economie kapotgaan.’