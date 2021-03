Limburgers kopen Italiaanse tractormaker om John Deere uit te dagen

Keestrack, gespecialiseerd in grote breekmachines voor asfalt en beton, koopt de Italiaanse tractorbouwer Goldoni die na een Chinese overname in moeilijkheden kwam. Het familiebedrijf Keestrack met 820 werknemers gaat de concurrentie aan met John Deere en co.

Langs de Taunusweg in Bilzen wapperen de vlaggen van Keestrack naast enkele gigantische knalgele 15 meter lange en 69 ton zware breekmachines. Niets doet vermoeden dat net daarachter het hoofdkantoor schuilt van een kleine multinational in machines voor wegen- , mijnbouw en recycling. De naam verwijst naar de oprichter die in Nederland geboren is. Maar voor de rest is Keestrack een Belgisch verhaal met aan het hoofd een Limburgse familie: vader, moeder en twee zonen in het management. Klanten van het Midden-Oosten tot Australië. Alleen de productie gebeurt niet in België; maar in Tsjechië, Italië, China en India.

Schermvullende weergave De Italiaanse tractorfabrikant Goldoni kwam onder Chinese eigenaars in de problemen.

Daar komt een Italiaanse fabriek bij, want Keestrack kreeg van de Italiaanse faillissementsrechtbank toestemming om Goldoni over te nemen. Geen fabrikant van zware werfmachines deze keer, maar een iconische fabrikant van kleine tractoren die vaak zijn terug te vinden in Italiaanse wijngaarden en ook verkocht worden aan boeren in Frankrijk en Spanje.

Goldoni kwam na opvolgproblemen in de derde generatie vijf jaar geleden in handen van de Chinese groep Lovol. ‘Die was vooral geïnteresseerd in de knowhow, ontwikkelde er producten voor de Chinese markt en verwaarloosde de Europese markt. Sinds een jaar zit het bedrijf in een gerechtelijk akkoord’, zegt Peter Hoogendoorn, de oudste zoon van Keestrack-oprichter Kees Hoogendoorn. ’Het merk heeft 80 jaar lang een naam opgebouwd bij Italiaanse tuinbouwers. We willen die bewaren en uitbreiden naar andere landen.'

Keestrack Familiebedrijf uit Bilzen, opgericht door Kees Hoogendoorn en Annet Schoenmaker. Verkoopt zeef- en breekmachines voor bouwwerven en mijnbouw. Productie in Tsjechië, Italië, China en India. Omzet: 125 miljoen euro. Werknemers: 820, van wie 30 in België en 500 in Tsjechië.

Hij kent de Italiaanse markt goed. Hij verhuisde tien jaar geleden naar het nabijgelegen Treviso toen Keestrack er een failliete brekerfabriek kocht. In een decennium steeg de omzet van 3 naar 32 miljoen euro. ‘Vorig jaar werd met 1,5 miljoen euro winst afgesloten. Geen sinecure in Italië’, zegt Kees Hoogendoorn trots.

Hij rekent op een gelijkaardig herstructureringsverhaal met Goldoni. Keestrack was de enige bieder en kon zo wat minder betalen dan de aanvankelijke minimumprijs voor de veiling (9,5 miljoen euro). 110 van de 179 arbeiders worden overgenomen. Om de turnaround te realiseren rekent Hoogendoorn op synergieën met de bestaande Italiaanse fabriek.

China

Ook de aanvoerketen moet veranderen. ‘Goldoni haalde zijn onderdelen in een straal van 25 kilometer rond de fabriek. Dan kan je niet concurrentieel zijn. Vandaag heb je een globale aanvoerketen nodig’, zegt Hoogendoorn. Keestrack is aanwezig in China voor onderdelen en produceert er voor de markten in Zuidoost-Azië, Rusland en Latijns-Amerika. Opmerkelijk is dat die fabriek volledig in handen is van de Belgische groep, terwijl de meeste bedrijven er als joint venture moeten werken. ‘Je kunt er alles onderhandelen en we hebben er nieuwe technologie geïntroduceerd die ze graag willen.’

Kleine tractoren lijken iets heel anders dan de grote bouwmachines. ‘Toch niet’, zegt zoon Frederik, die vooral de commerciële kant voor zijn rekening neemt. ‘We verkopen al langer kleinere machines, die landbouwers gebruiken. Ook zijn synergieën mogelijk in ons servicenetwerk. Wie aan een tractor kan sleutelen, kan ook aan een zeefmachine sleutelen.’

Daar is oprichter Kees het beste bewijs van. De boerenzoon sleutelde op zijn zestiende aan tractoren en begon als ‘jong ondernemertje’ tractoren te kopen en te verkopen. Op 25-jarige leeftijd verhuisde hij met zijn vrouw naar België en werd het een grote handel in machines. ‘Hij de techniek, zij bewaakt de centen’, klinkt het bij de zonen.

Toen de fabrikanten niets deden met de ideeën om de machines te verbeteren, besliste het koppel ze zelf te bouwen. Het eerste product: een klassieke grondzeef om bij bouwwerken grond en stenen te scheiden, maar dan op rupsbanden en met een directe voeding om de mobiliteit te vergroten.

Het product sloeg snel aan in België en de buurlanden. Door internationalisering en extra producten groeide de omzet het voorbije decennium met 15 procent per jaar. 25 jaar na de oprichting draait Keestrack een geconsolideerde omzet van 125 miljoen euro. De Italiaanse overname wordt een grote sprong. ‘Goldoni boekte in 2018 50 miljoen euro omzet. We denken dat we daar in een tot twee jaar opnieuw kunnen geraken’, zegt vader Hoogendoorn.

Hoge loonkosten

België was door zijn hoge loonkosten nooit een optie voor productie. De familie Hoogendoorn streek eerst in Roemenië en Slovakije neer om uiteindelijk in 2001 te verhuizen naar een voormalige communistische staalbouwfabriek in Tsjechië. Die telt 500 personeelsleden en wordt nog uitgebreid. ‘In de verre toekomst moeten we misschien ook in Latijns-Amerika iets beginnen’, blikt Hoogendoorn vooruit.

John Deere heeft ons concurrentie aangedaan in zeef- en breekmachines. We willen een gamma tractoren tegen hem ontwikkelen. Kees Hoogendoorn Oprichter Keestrack