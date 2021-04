Luide rebellie bij immer discrete mineralenreus Sibelco

Een groep aandeelhouders van Sibelco wil Bert De Graeve weg als voorzitter. Ze achten hem medeverantwoordelijk voor het mislukte energieavontuur in de Verenigde Staten. Er is op zijn minst sprake van mismanagement, vinden ze.

De aandeelhoudersvergadering van de Belgische reus, die minerale grondstoffen ontgint, belooft woensdag op zijn minst geanimeerd te worden. Er zullen geen (digitale) schoenen geworpen worden naar het bestuur, maar er is toch sprake van een ware rebellie in het traditioneel hyperdiscrete bedrijf, dat wordt gecontroleerd door de familie Emsens.

De ontevredenheid van de betrokken aandeelhouders is hoogst uitzonderlijk en heeft alles te maken met het mislukte energieavontuur van Sibelco in de VS, dat de groep opzadelde met een miljardenfactuur. Volgens hen is De Graeve medeverantwoordelijk voor dat fiasco. Ze willen dat hij afziet van een nieuw mandaat als voorzitter en in navolging van een reeks managers opstapt. Het fiasco kostte al de kop van CEO Jean-Luc Deleersnyder, die vorig jaar vertrok en werd vervangen door Hilmar Rode (ex-Nyrstar). Ook de rest van het topmanagement werd dooreengeschud.

Bij de misnoegde aandeelhouders zijn onder meer de Duitse families achter Quarzwerke, die decennia geleden via een ruiloperatie aan boord kwamen bij Sibelco (13%), maar ook enkele Belgische families. Samen hebben ze 23,2 procent van de stemrechten en een kleine 21 procent van het kapitaal in handen.

Schaliegas

De zaak draait om de fusie van Sibelco's Amerikaanse dochter Unimin met het beursgenoteerde Fairmount Santrol, een Amerikaanse specialist in zandontginning voor de exploratie van schaliegas en -olie eind 2017.

Ze smolten toen samen tot Covia, een bedrijf met een notering op Wall Street. Een grote slag van de Belgen, dacht men. Maar Covia werd zwaar getroffen door de crisis op de Amerikaanse energiemarkt. Dat leidde bij Sibelco, dat 63 procent van Covia controleerde, tot een waardevermindering van 1,8 miljard euro over twee boekjaren en het grootste verlies ooit voor de Antwerpse groep.

En het ging van kwaad naar erger. Covia moest midden 2020 bescherming vragen tegen zijn schuldeisers via een Chapter 11. Dat werd intussen afgerond en het bedrijf is nu in handen van zijn schuldeisers. De banden met Sibelco zijn volledig doorgeknipt.

Sibelco slikte de zure pil door, maar stelde altijd dat Unimin als alleenstaand bedrijf nog harder zou zijn geraakt door de volatiliteit op de Amerikaanse energiemarkt. 'Niet de Covia-fusie leidde tot Chapter 11, maar de fundamentele shift op die markt', zei een woordvoerder eerder, onderstrepend dat Sibelco 'vandaag misschien kleiner, maar ook robuuster en schuldenloos is'.

Profiel Sibelco Omzet (2020): 1,97 miljard euro (-40%, -21% zonder Covia). Brutobedrijfswinst (ebitda): 294 miljoen euro (-47%, -25% zonder Covia). Hoofdzetel: Antwerpen. Aantal productiesites: 118, in 31 landen. Aantal medewerkers: 5.300. CEO: Hilmar Rode. Voorzitter: Bert De Graeve. Activiteit: ontginning, veredeling en distributie van minerale grondstoffen, van eenvoudig zand tot hoogwaardig kwartszand, maar ook van zirkoon of bentoniet. Aandeelhouders: de families Emsens (grootaandeelhouder), Speeckaert, De Saedeleer, Grosjean en die achter het Duitse bedrijf Quarzwerke.

Daar steigert het kamp van de misnoegde aandeelhouders van. 'Unimin was gezond en was veel minder blootgesteld aan schaliegas dan Fairmount', zegt hun adviseur Pierre Nothomb (Deminor). Volgens hem blijven meerdere vragen onbeantwoord. 'Waarom hield Sibelco geen rekening met de chronische en groeiende overcapaciteit in de schaliegassector - daarover waren nochtans al veel rapporten beschikbaar. En waarom werd de waarde van Fairmount Santrol bij de fusie met Unimin met 1 miljard dollar naar boven herzien? Sibelco moest vervolgens - één jaar na de fusie - datzelfde bedrag afschrijven.'

'Is Sibelco bedrogen of misleid geweest?', vraagt Nothomb zich af. Hij vindt dat er op zijn minst sprake was van mismanagement en dat Sibelco slecht geadviseerd werd. Interessant detail: Fairmount Santrol moest vorig jaar een boete van 17 miljoen dollar betalen aan de Amerikaanse beurswaakhond SEC voor het misleiden van investeerders over de doeltreffendheid van zijn producten.

Onbegrip

Nog meer zaken zitten de aandeelhouders dwars. Ze begrijpen niet waarom het gezonde Unimin - dat goed was voor 40 procent van de brutobedrijfswinst (ebitda) van Sibelco - in 2017 in zee ging met het zwakke Fairmount Santrol, 'een verlieslatend bedrijf dat uit een gerechtelijk akkoord (Chapter 11) kwam'. 'Dat er niet meer Unimin-activiteiten buiten de fusie werden gehouden, is onbegrijpelijk. Net als het feit dat Sibelco boven op de fusiedeal 170 miljoen dollar in cash uittrok om Fairmount Santrol voor de neus van concurrent US Silica binnen te halen', stelt Nothomb.

Het fiasco leidde al eerder tot spanningen. De Duitsers riepen De Graeve en het topmanagement al eens op het matje. Ze eisten een onafhankelijke audit van de fusie. Hun vraag werd afgewezen. Ze hebben nu, gedegouteerd, hun aandelen te koop gezet (zie inzet). Een aardverschuiving.

Doordat de familiale aandeelhouders Sibelco controleren, maken de misnoegde aandeelhouders bijna geen kans om De Graeve opzij te zetten. Hun enige hoop is dat hij zijn kandidatuur intrekt, maar die is zo goed als onbestaande. De Graeve zelf blijft er rustig bij. 'De hernieuwing van mijn mandaat staat op de agenda. De aandeelhouders beslissen daarover', reageert hij.