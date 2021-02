Marc Grynberg zwaait af als CEO van Umicore

Een paukenslag bij Umicore in de marge van de jaarcijfers. Marc Grynberg kondigt zijn afscheid aan als CEO, na 13 jaar aan het hoofd van de materialengroep. Een opvolger is er nog niet: voorzitter Thomas Leysen zegt de voorbereiding te starten van de zoektocht.

'Marc is de langstdienende CEO in de geschiedenis van het bedrijf. We zijn blij dat hij aan boord blijft tot er een waardige opvolger is', klinkt het bij Leysen.