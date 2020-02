Mechelse Pauwels Trafo failliet, 520 mensen op straat

De bouwer van transformatoren zat in financiële problemen. Die ontstonden toen bij de Indiase moedergroep CG Power een onderzoek naar boekhoudkundige fraude werd geopend.

Het faillissement van CG Power Systems (het vroegere Pauwels Trafo), met hoofdzetel in Mechelen (450 werknemers) en vestiging CG Holdings in Charleroi (70), komt niet als een verrassing. Beide bedrijven werden midden vorige maand onder curatele geplaatst.

'We hadden de uitspraak verwacht', zegt Peggy Schuermans van ACV Puls. 'Maar dat maakt het niet minder pijnlijk. Voor veel personeelsleden is dit een financieel drama. Omdat het over een faillissement gaat, is er geen sociaal onderhandeld plan. De werknemers krijgen een minimale ontslagvergoeding uitbetaald door het Fonds voor Sluiting van Ondernemingen.’

CG Power Systems van wijlen Vic Pauwels maakt grote transformatoren voor elektriciteitscentrales en offshorehoogspanningsstations. De klanten zijn grote stroombedrijven wereldwijd maar ook windparken op zee. In 2005 werd het bedrijf verrassend overgenomen door de Indiase engineeringgroep Crompton Greaves (CG).

De voorbije jaren had het Belgische bedrijf het niet onder de markt. De omzet kalfde af - vorig jaar met een vijfde tot 81 miljoen euro - en de verliezen stapelden zich op tot meer dan 51 miljoen euro. Eind vorig zag algemeen directeur Koen Van Peteghem licht aan het einde van de tunnel, want een goed gevuld orderboek zou dit jaar een omzet rond 150 miljoen euro mogelijk maken.

Onderzoek naar moedergroep

Maar die remonte werd de pas afgesneden door een onderzoek naar boekhoudkundige fraude bij de Indiase moedergroep. CG Power had een probleem met deugdelijk bestuur en interne controle. Hoewel de Belgische dochter niet betrokken is bij het Indiase onderzoek draaiden de banken de kredietkraan dicht. Zo kwam het vroegere Pauwels Trafo in een lastig parket, aangezien kredietlijnen en waarborgen standaard zijn bij grootschalige buitenlandse projecten en aanbestedingen.

'Deze situatie mag niet lang aanhouden', zei Van Peteghem in september. 'Het vertraagt de lopende projecten en vormt een belemmering voor nieuwe. Dat treft ons werkkapitaal.' Omdat de lucht in India niet opklaarde, was CG Power Systems een vogel voor de kat.