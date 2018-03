Metallo recycleert metaalafval tot nieuw product voor de bouw

Het Belgische metaalrecyclagebedrijf Metallo neemt een installatie in gebruik die metaalafval recycleert tot een bruikbaar product voor de beton- en tegelindustrie. Een wereldprimeur, is daar te horen.

‘Vergelijk het met het uitpersen van een sinaasappel’, zegt Dirk Vandenberghe, de CEO van Metallo. ‘In onze fabriek in Beerse halen we non-ferrometalen als koper, lood, nikkel, tin en zink uit de materialen die we hier binnenkrijgen van containerparken, metaalverwerkers en autoshredders. Dat zijn autoradiatoren, slakken en assen van koper- en bronsgieterijen, koperkabelafval en elektrische motoren. Die activiteit doen we al jaren en elk jaar verfijnen we onze installaties om wat extra sap uit die sinaasappel te persen. Met onze nieuwe installatie, de ‘fumer’, gaan we een radicale stap verder. We maken ook van die sinaasappelschil een waardevol product.’

Vandenberghe noemt de fumer - die onder meer zink uit laagwaardige mineralen verdampt om er een hoogwaardig product van te maken - een wereldprimeur. ‘Volgend jaar bestaan we honderd jaar. Met de nieuwe installatie - een investering van 40 miljoen euro - tonen we onze voortrekkersrol in de circulaire economie. Ze maakt van ons een pionier omdat we de recyclagecirkel rond maken door nieuwe grondstoffen te ontwikkelen uit afval.’ Met bedrijven als Metallo, Umicore en Aurubis mag Vlaanderen volgens Vandenberghe terecht het Silicon Valley van de metaalrecyclage worden genoemd.

We ontwikkelden de technologie zelf. Op deze schaal is het een wereldprimeur. Dirk Vandenberghe Ceo Metallo

Metallo doopte zijn nieuwe synthetisch mineraal Koranel. De fumer bevindt zich nu in een opstartfase. Tegen eind dit jaar hoopt Vandenberghe uit de verdere recyclage van de metaalslakken 70.000 tot 80.000 ton ‘nieuw synthetisch mineraal’ op de markt te brengen. ‘Het is een hoogwaardig product met tal van mogelijkheden. Je kan er sterkere tegels en sterker beton mee produceren en het kan gebruikt worden in de cementindustrie, voor dakbedekkingen of als bouwstof voor geopolymeren.’

Behalve dat het nieuwe product uit afval is gemaakt, is er volgens de Metallo-topman een bijkomend milieu-aspect. ‘Het kan grind vervangen voor het maken van beton, waardoor we niet meer in rivieren moeten baggeren.’

Samen met universiteiten en potentiële klanten onderzoekt Metallo - dat vier jaar op het project werkte - in welke andere sectoren het mineraal nog kan worden gebruikt. ‘Namen van partners of andere industrieën willen we voorlopig niet geven.’

Metallo Metaalrecyclagebedrijf uit Beerse.

Recycleert en raffineert zuivere metalen als koper, tin, lood en nikkel uit metaalafval.

Investeert 40 miljoen euro in een nieuwe installatie, die metaalslakken die na recyclage overblijven, verwerkt tot een nieuw synthetisch product voor onder meer de beton- en cementsector.

Het nieuwe mineraal dat als een korrelig granulaat uit de fumer vloeit, moet op termijn commercieel even belangrijk worden als de gerecycleerde metalen die Metallo levert aan metaalverwerkers als Aurubis (koper), Nyrstar (zink) of traders. Aan Umicore levert Metallo een gerecycleerd tussenproduct, waarin nog edelmetalen zitten.

Metallo is ook de grootste producent ter wereld van gerecycleerd (99,9% zuiver) tin. De tinnen blokken van Metallo worden verhandeld op de London Metal Exchange. Doordat het Metallo-tin een laag loodgehalte heeft, wordt het gebruikt in de voedings- en de elektronicasector. Onder meer voor het legeren van koper. Bekende eindgebruikers zijn onder meer HP en Apple, dat het tin gebruikt in zijn iPhones.

Metallo recycleert jaarlijks via allerlei raffinagetechnieken ongeveer 350.000 ton metaalafval tot circa 120.000 ton zuiver koper, 25.000 ton lood en 10.000 ton tin. Nu vinden de eindslakken die overblijven na het recyclage- en raffinageproces nog hun eindbestemming in de wegenbouw, dijkversterking en de cementsector. Met de nieuwe fumer gaat dat dus veranderen.