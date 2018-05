'Miljardair Paul Singer richt pijlen op ThyssenKrupp'

Elliott is ook bij ons een bekende naam. Zo was het hefboomfonds, dat onlangs nog hotel- en restaurantketen Whitbread onder vuur nam, ook een grote aandeelhouder van de brouwer SABMiller. Het speelde een grote rol bij de verkoop van de groep aan het Belgisch-Braziliaanse AB InBev .

Nu melden diverse media, waaronder de persbureaus Bloomberg en Reuters, op gezag van niet nader genoemde insiders, dat Elliott een belang aan het opbouwen is in ThyssenKrupp . In lijn met zijn beproefde techniek zal het hefboomfonds zijn aandelenpakket langzaam vergroten, om dan bij het overschrijden van de drempels van 3 of 5 procent naar buiten te komen met een formele melding.