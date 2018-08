Minder orders, meer winst voor Jensen

De nettowinst van de industriële wasmachinemaker Jensen is in de eerste helft van 2018 met 2,8 procent gegroeid.

Het bedrijf groeide omdat het 2018 begon met een stevig orderboek. Daar schort het aan in de tweede helft van 2018. Jensen begon juni met 146,1 miljoen euro aan bestellingen. Dat is 12,8 procent minder dan in dezelfde periode een jaar geleden.