Minderheidsaandeelhouders Nyrstar spannen kort geding aan

De Nederlandse fabriek van Nyrstar in Budel, net over de grens met Belgiƫ.

De minderheidsaandeelhouders van Nyrstar willen dat de algemene vergadering wordt uitgesteld. Ze stappen naar de rechtbank.

'We hebben een rechtszaak in kort geding aangespannen tegen Nyrstar omdat de raad van bestuur bij zijn beslissing blijft om de algemene vergadering van 30 juni toch te laten doorgaan in plaats van de beslissing over de ontbinding van Nyrstar uit te stellen, zoals de FSMA gevraagd had'. Dat zegt managing partner Kris Vansanten van RSQ Investors, dat een belangrijke groep Nyrstar-aandeelhouders verenigt.

De raad van bestuur van de Belgische zinkgroep Nyrstar had vorige week voorgesteld om op die algemene vergadering groen licht te geven om de stemming over de ontbinding van de vennootschap uit te stellen. Maar volgens Vansanten is dat onvoldoende en misleidend. 'Nyrstar zegt dat het op de av wil voorstellen om de ontbinding uit te stellen. Maar als Nyrstar-eigenaar Trafigura deelneemt aan de algemene vergadering en het punt wegstemt, is de ontbinding van Nyrstar een feit. Op de av van 2 juni (waarvoor het quorum niet werd bereikt, red.) stemden ze ook onze aanbeveling voor uitstel weg. We gaan ervan uit dat ze dat nu opnieuw kunnen.'

Volgens de minderheidsaandeelhouders heeft de Zwitserse grondstoffenhandelaar Trafigura het zwaar verlieslatende en met schulden overladen Nyrstar de afgelopen jaren leeggezogen.

Volgens Vansanten had de raad van bestuur van Nyrstar perfect kunnen beslissen om de av van 30 juni uit te stellen. Het feit dat ze de algemene vergadering toch willen laten doorgaan, is volgens hem flagrant in strijd met de aanbeveling van de beurswaakhond FSMA, of althans met de geest ervan. De beurswaakhond wil dat Nyrstar minstens drie maanden wacht met de beslissing over de vereffening van de vennootschap tot er een juridische uitspraak komt in de het dispuut tussen de minderheidsaandeelhouders en Nyrstar.

Liquidatie

De minderheidsaandeelhouders willen alles uit de kast halen om de liquidatie van Nyrstar door de Trafigura ter vermijden. Volgens hen heeft de Zwitserse grondstoffenhandelaar het zwaar verlieslatende en met schulden overladen Nyrstar de afgelopen jaren leeggezogen. Iets wat Trafigura altijd heeft ontkend. De minderheidsaandeelhouders eisen van de bestuurders van Nyrstar een schadevergoeding van 982 miljoen euro.

Trafigura nam Nyrstar vorig jaar volledig over en bracht alle activa - waaronder de rendabele zinkfabriek in Balen - onder in een Britse vennootschap.