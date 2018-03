Mittal junior krijgt promotie bij staalgigant Arcelor

Aditya Mittal, de zoon van staalmagnaat Lakshmi Mittal, wordt klaargestoomd om zijn vader op te volgen aan het hoofd van het grootste staalconcern ter wereld.

Hij is weer een stapje dichterbij de troon. Aditya Mittal (42) geldt al sinds jaar en dag als de gedoodverfde opvolger van zijn vader, staalmagnaat Lakshmi Mittal. De vraag is alleen hoe lang hij moet wachten, voordat zijn nu 67-jarige vader een stapje terug doet.

Aditya speelt al jaren een belangrijke rol bij ArcelorMittal, het grootste staalbedrijf ter wereld (beurswaarde 30 miljard euro). Hij is er financieel directeur en baas van de Europese activiteiten.

Maandag onderstreepte het bedrijf, dat op de Amsterdamse beurs AEX is genoteerd, dat Aditya niet zomaar een van de directieleden is. Hij krijgt de titel ‘president’. Daarmee blijft hij nog altijd verantwoording aan zijn vader (die de posten van ceo en president-directeur bezet) afleggen, maar duidelijk is dat Aditya nu ook formeel de meerdere is van de resterende directieleden, die het met de titel vice-president of executive vice-president moeten doen.

Harde zakenman

Aditya Mittal, geboren in Calcutta en opgegroeid in Indonesië, geldt als een beleefde en zeer intelligente man, maar ook als een scherpe en harde zakenman. Hij deed zijn midelbare school in Jakarta en studeerde magna cum laude af aan de prestigieuze Amerikaanse businessschool Wharton, waar hij nog steeds bestuurder is. Aan Wharton leerde hij ook zijn vrouw, Megha, kennen. Zij is de eigenares van het Duitse modehuis Escada.

18,5 miljard dollar vermogen Het familiefortuin van de Mittals wordt geschat op 18,5 miljard dollar.

Op advies van zijn opa (en oprichter van het concern) begon Aditya aan een carrière buiten het familiebedrijf, maar na een jaar als zakenbankier ging hij in 1997 toch bij het staalbedrijf (toen nog Ispat International geheten) aan de slag. De aantrekkingskracht van staalfabrieken, ontstaan bij het bezoeken van de staalfabriek van zijn vader als klein jongetje, was eenvoudigweg te groot.

Squashliefhebber

Twee jaar later kreeg Aditya, een fervent squashliefhebber, al meteen de portefeuille fusies en overnames toebedeeld, een cruciale rol in de ambitieuze expansieplannen van zijn vader, en werd in 2004 financieel directeur. Daarmee was hij nauw betrokken bij de 26 miljard euro kostende overname van Arcelor in 2006, een gewaagde deal die het staalbedrijf tot de wereldtop stuwde.

Toen Aditya in 2011 aan het hoofd kwam van de Europese fabrieken maakten de Luikse vestigingen meteen kennis met de koele cijferaar in Mittal. Hij voerde een forse herstructurering door, waarbij 2.000 werknemers hun job verloren. Intussen is het Luikse staal van Mittal aan een renaissance bezig. Begin vorig jaar ging een nieuwe state-of-the-art productielijn open, die staal van de Gentse fabriek verzinkt.

Gulle weldoener

Het familiefortuin van de Mittals, die met 37,5 procent van de aandelen een controlemeerderheid in het concern hebben, wordt geschat op 18,5 miljard dollar. Daarmee staat het op 56ste plaats in de ranking van het zakenblad Forbes. En noblesse oblige: Aditya is ook gulle weldoener bij allerhande liefdadigheidsorganisaties, waaronder het NSPCC, een Britse organisatie die vecht tegen kindermisbruik.

In 2008 doneerden Mittal en zijn vrouw 15 miljoen pond aan het Londense Great ormond Street Hospital waarmee het een kinderafdeling oprichtte. Aditya en Megha hebben twee dochters.