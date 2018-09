Mobiele fabriek uit Leuven recycleert zink voor Nyrstar

Het Leuvense Inopsys haalt 2,5 miljoen euro op voor de bouw van mobiele fabriekjes om bijvoorbeeld zink uit afvalwater van farmabedrijven te halen.

Inopsys ontwikkelde een technologie om afvalwater bij onder andere farma-, chemie- en metaalverwerkende bedrijven te zuiveren. Het bedrijf bouwt 'mobiele chemische fabrieken' in een container en installeert die bij bedrijven. 'Nu wordt water met afvalstoffen vervoerd naar verbrandingsinstallaties. Wij gaan het ter plekke zuiveren en verkopen de gerecycleerde componenten', zegt oprichter en CEO Steven De Laet die een lange carrière bij Bayer en BASF achter de rug heeft.

Nyrstar

Bij Janssen Pharmceutica in Geel is zo'n container al in gebruik, speciaal ontworpen om zink te recycleren. 'Zink is een vaak gebruikte katalysator in het productieproces van farmaceutische en chemische stoffen. Dat komt in het proceswater terecht', klinkt het. Inopsys slaagt er bij Janssen in jaarlijks 40 tot 80 ton zink te recupereren, om het vervolgens af te voeren naar de nabijgelegen zinksmelter van Nyrstar.

'We hebben Nyrstar moeten overtuigen mee te stappen in dit verhaal, want voor hen is die paar tientallen tonnen maar klein bier natuurlijk. De bedoeling is ook op andere Janssen-sites en bij andere bedrijven gelijkaardige contracten af te sluiten. Dan krijg je een heel ander verhaal. Dan krijg je een zekere schaal.'

Palladium

De business begint stilaan op snelheid te komen. Ook andere projecten staan in de stijgers voor de recuperatie van bijvoorbeeld steroïden, latex of edele metalen zoals palladium. Zelfs in het afvalwater van chipproducenten ziet het bedrijf potentieel voor het winnen van silicium en andere materialen. 'Het idee om afvalstoffen te hergebruiken is in opmars. Vroeger werd er veel over gepraat maar ik merk dat er de voorbije twee jaren in de industrie meer aandacht voor is', klinkt het.