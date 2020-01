Nieuwe CEO bij Hamon

Bernard Goblet zet om 'persoonlijke redenen' een stap opzij als topman van het Waalse engineeringbedrijf Hamon.

Goblet wordt eind februari opgevolgd door Fabrice Orban die overkomt van het Luikse John Cockerill. Orban had sinds 2014 een zitje in het directiecomité van John Cockerill dat onder meer industriële installaties en militaire apparatuur maakt. Het bedrijf is goed voor 1,3 miljard euro omzet en telt 6.000 werknemers. Orban werkte er 14 jaar, verdeeld over twee periodes onderbroken door een passage van zeven jaar - in Brussel en Dubai - bij consultancybureau McKinsey.

Eind vorig jaar verloor Hamon ook al zijn financieel directeur die weggeplukt werd door gasnetbeheerder Fluxys.

'De CEO-wissel komt op een pivotaal moment voor het bedrijf, nu de eerste fase van de transformatie op zijn einde loopt. We kunnen opnieuw de focus leggen op de toekomst', luidt het in een persbericht. 'We danken Goblet voor zijn bijdrage daaraan.'

Laagste koers

Wat daarbij niet gemeld wordt, is dat de wissel ook komt op het moment dat de aandelenkoers op het laagste peil ooit staat. Goblet kwam precies drie jaar geleden in beeld als opvolger van Francis Lambilliotte die als grootaandeelhouder zijn greep op het bedrijf aan het verliezen. Goblet kwam aan het roer op een moment dat het alle hens aan dek was om te overleven.

Goblet nam de nodige maatregelen om overeind te blijven. Het bedrijf en personeelsbestand werd significant ingekrompen, de strategie werd deels herzien en balans werd opgepoetst. Investeerders - met de Waalse overheid als grootste - pompten nog eens tientallen miljoenen in het bedrijf, én schuldeisers stemden ermee in om 83 miljoen euro schulden te laten vallen. Vlak voor kerst liet Hamon weten dat alle handtekening voor die schuldendeal binnen waren.