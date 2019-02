Nieuwe overname stuurt VPK naar China

De Belgische verpakkingsproducent VPK (Verenigde Papier- en Kartonfabrieken) slaat een nieuwe slag. Het bedrijf neemt de Europese en Chinese divisies van de kokerproducent Corenso over. Dat laat VPK donderdag weten in een mededeling.

Met de deal krijgt VPK er in een klap 15 productiesites bij. Het gaat om twee papiersites voor de productie van hulzenkarton in Frankrijk en Finland. Daarnaast verwerft VPK tien Europese en drie Chinese wikkelfabrieken voor de verwerking tot kokers.

De Oost-Vlamingen worden zo actief in China, maar ook in de nieuwe markten Finland en Spanje. 'We zijn verheugd de krachten te bundelen om een ruimere geografische dekking te bieden', zegt CEO en eigenaar Pierre Macharis.

Overnamehonger

De overname bezorgt VPK een nieuwe boost. Sinds de beursexit in 2013 doet de familie Macharis de ene na de andere overname. In 2017 zag het familiebedrijf zijn omzet ruim 20 procent stijgen tot 1,2 miljard euro.

> Personeel (na de overname): 6.400 werknemers (van wie 1.100 in België) in 65 productiesites

Stora Enso

Corenso werd opgericht in 1992 als een joint venture van het Fins-Zweedse bosbouwbedrijf Stora Enso (dat een fabriek heeft in de Gentse haven) en het Finse houtbedrijf UPM.

De kokerspecialist is vandaag in handen van het Singaporese bedrijf NPAC International (Nordic Packaging and Container), dat sinds 2016 eigendom is van het Amerikaanse investeringsfonds Madison Dearborn Partners.