Nieuwe topman voor baggeraar DEME

De burgerlijk ingenieur Luc Vandenbulcke werkt al 21 jaar voor DEME. Hij is oprichter en CEO van GeoSea, dat sinds het ontstaan in 2005 één van de snelst groeiende en meest succesvolle activiteiten binnen de DEME-groep is.

GeoSea haalde als aannemer van complexe waterbouwkundige projecten, waaronder windmolenparken op zee, een omzet van 1 miljard euro in 2017. Sinds 2011 is Luc Vandenbulcke tevens adjunct operationeel directeur bij DEME en lid van het directiecomité.

Alain Bernard (63) is sinds 1980 actief bij de groep en leidt DEME als CEO sinds 2006. Hij vormde de groep de laatste 12 jaar omvan een zuivere baggergroep tot een gediversifieerde waterbouwkundige groep die wereldwijd actief is, een evolutie waarvoor het bedrijf in 2015 gelauwerd werd als Onderneming van het Jaar. In datzelfde jaar won Bernard ook de Vlerick-award, een meer persoonlijke onderscheiding.