Nylonproducent Nyobe vraagt bescherming tegen schuldeisers

Het Belgische Nyobe, het vroegere Beaulieu Nylon, moet de fiscus wegens belastingontduiking minstens 103 miljoen euro betalen en vraagt daarom bescherming tegen zijn schuldeisers.

De Belgische maker van nylondraden voor de tapijt- en kunststofsector Nyobe, gevestigd in Kruishoutem, verzeilt in steeds diepere problemen omdat het belastingen ontweken heeft. Het bedrijf heeft bij de rechtbank van koophandel van Gent, afdeling Oudenaarde, een aanvraag ingediend om beschermd te worden tegen zijn schuldeisers.

Dat gebeurde maandagavond rond 22 uur. De griffie van de rechtbank bevestigde de aanvraag dinsdag. De rechter moet zich nog over die gerechtelijke reorganisatie - ook bekend als WCO 3 in het jargon - buigen. Dat kan mogelijk al donderdag gebeuren, maar waarschijnlijk eerder pas volgende week donderdag.

Nyobe vraagt concreet een gerechtelijke reorganisatie onder gerechtelijk gezag aan. Daarbij wordt aan een of meerdere derden het geheel of een deel van de onderneming in moeilijkheden of van haar activiteiten overgedragen, met instemming van de rechtbank.

Nyobe doet de aanvraag omdat het de fiscus minstens 103 miljoen euro moet betalen. Dat bedrag aan ontdoken belastingen, boetes en vooral verwijlintresten moet Nyobe betalen omdat het bedrijf belastingen heeft ontdoken via Zwitserland. Nyobe ging in cassatie tegen een Gents arrest uit 2014 in die zaak, maar het Hof van Cassatie gaf Nyobe vorige week vrijdag ongelijk.

Door het arrest uit 2014 legde het bedrijf dat boekjaar een provisie aan van net geen 103 miljoen euro, waardoor het netto-actief fors negatief werd. Daardoor gingen ook de alarmbellen van de vennootschapswetgeving rinkelen en diende het bedrijf te verantwoorden waarom het dacht de activiteiten te kunnen voortzetten. Operationeel is Nyobe winstgevend. In het laatste verslag van de raad van bestuur aan de aandeelhouders, bij de jaarrekening van 2017, oordeelde de raad dat de continuïteit aangewezen was, ondanks een over te dragen verlies van 97 miljoen euro.

Zwaarste straf

Het is de eerste keer dat een onderdeel van het vroegere Beaulieu-imperium een dergelijke drastische maatregel moet treffen als gevolg van de fiscale perikelen van de vroegere groep van wijlen ondernemer Roger De Clerck. Niet verwonderlijk: het is de zwaarste straf tot nu toe in een fiscaal Beaulieu-dossier.