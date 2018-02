Nyrstar-CEO belooft bloeden dit jaar te stelpen

De Belgische zinkgroep Nyrstar ging met haar jaarresultaten onder de lat van analisten. Toch is topman Hilmar Rode positief. Hij belooft dit jaar de cashdrain te stoppen.

'Je moet Nyrstar een beetje tijd geven', zei Hilmar Rode in mei vorig jaar in zijn eerste interview als CEO van Nyrstar. 'Je moet een bedrijf managen alsof het van jou is. Nystar heeft enorme mogelijkheden, maar het heeft die onvoldoende benut.'

Veel sceptici en ongelukkige beleggers hebben toen waarschijnlijk meewarig het hoofd geschud. Dat verhaal hadden ze nog gehoord. Rodes voorganger, de eeuwige optimist Roland Junck, noemde Nyrstar bij zijn aantreden een 'prachtig kasteel, waarvan enkel het dak nog gerepareerd moest worden'. Junck kocht voor 1 miljard dollar zinkmijnen, maar kon zijn beloftes niet waarmaken. Hij bedolf Nyrstar onder een loodzware schuldenlast en het aandeel crashte met 92 procent sinds de beursgang in 2007.

Minder dan verwacht

Dit jaar wordt de cashflow positief. Hilmar Rode CEO Nyrstar

Rode lijkt het lekkende dak van Nyrstar stilaan gerepareerd te krijgen. De Zuid-Afrikaanse chemie-ingenieur, die in Chili de grootste kopermijn ter wereld Minera Escodinda succesvol transformeerde en in Kazachstan de Kazzinc-zinksmelter van Glencore herstructureerde, heeft decennialange ervaring in de sector en begon meteen aan de grote schoonmaak. De eerste vruchten zijn er, maar er is natuurlijk nog werk aan de winkel.

De cijfers die de groep vandaag publiceerde, lagen onder de analistenverwachtingen. De brutobedrijfswinst klokte af op 205 miljoen euro door productieproblemen bij de zinksmelters in Budel en Hobart, terwijl analisten 22 miljoen euro in hun hoofd hadden. Maar de toekomst ziet er een pak rooskleuriger uit dan een jaar geleden, gaf Rode ook mee op de conferencecall.

Nettowinst

Positief voor het vertrouwen van de belegger - al strafte die de cijfers vandaag af - was in elk geval dat Nyrstar voor het eerst in zes jaar weer een nettowinst boekte van 47 miljoen euro. Weliswaar dankzij de terugname van een bijzondere waardevermindering van 126 miljoen euro op de mijnbouwactiviteiten in Middle Tennessee en Myra Falls, twee van de vier mijnen die Rode openhield. Maar de terugname betekent wel dat Rode in zijn mijnen gelooft.

Myra Falls wordt uit de mottenballen gehaald en begint midden dit jaar te produceren. De vijf andere Nyrstar-mijnen werden verkocht.

Rode heeft geen plannen meer om mijnen te verkopen. Hij gelooft dat de verwerkingslonen zullen stijgen en plant geen nieuwe kapitaalverhogingen. De 100 miljoen euro die Nyrstar tot grote ontnuchtering van de beleggers vorig jaar ophaalde met de uitgifte van nieuwe aandelen, werd gebruikt voor de heropstart van de Canadese mijn Myra Falls (40 miljoen) en investeringen in Port Pirie (60 miljoen).

Port Pirie

De herontwikkeling van de 100 jaar oude loodsmelter in Zuid-Australië, die Nyrstar ombouwde tot een modern recyclagebedrijf voor de raffinage van allerlei metalen, loopt zoals gepland. Dat is heel belangrijk want die fabriek moet het paradepaardje en de cashmachine van de groep worden.

De loodsmelter produceerde tot nu 180.000 ton per jaar. Dankzij de verbouwing kan de capaciteit worden opgevoerd tot 250.000 ton. De volumes metaalconcentraat die verwerkt kunnen worden, worden verhoogd van 360.000 naar 620.000 ton. De recyclage van smartphones en e-waste, zoals bij Umicore in Hoboken, is voor een veel later stadium. Dat moet, zo zei Rode vorig jaar in een interview, de kers op de taart worden.

Volgens Rode moet Port Pirie dit jaar minstens 40 miljoen euro bijdragen tot de cashflow. Voor 2019 mikt hij op 100 miljoen euro winstbijdrage, voor 2020 op 130 miljoen. Zoals hij had beloofd. Maar de volle benutting in 2020 is natuurlijk nog veraf. 'Wait and see', is zijn boodschap.

Schulden

De dringendste taak van Rode is evenwel dit jaar de schuldenlast afbouwen. Rode herhaalde op de conferencecall dat hij 2018 wil afsluiten met een positieve cashflow. Dat betekent dat er geld overblijft om schulden af te betalen. Die uitspraak is belangrijk, want de minder dan verwachte brutobedrijfswinst in het vierde kwartaal doet bij velen de vraag rijzen of dat doel wel haalbaar is.