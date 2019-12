Nyrstar eist 20.000 euro van procederende aandeelhouders

Tijdens de zitting bleek dat Nyrstar terugslaat met een tegenvordering wegens het voeren van een tergend en roekeloos geding. Het gaat om 200 euro per procederende aandeelhouder, dus in totaal 20.000 euro. Als de rechtbank daar geen oren naar heeft, eist Nyrstar de maximale rechtsplegingsvergoeding van 12.000 euro.

De tegeneis doet denken aan de behandeling, in augustus, van het derdenverzet van Nyrstar tegen een eerdere uitspraak van de voorzitter van de Brusselse ondernemingsrechtbank in het dossier. Toen eiste Nyrstar vergeefs 10.000 euro per procederende aandeelhouder. Het ging toen eveneens om 20.000 euro in totaal omdat er twee aandeelhouders waren.