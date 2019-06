Nyrstar legde vraag FSMA naast zich neer

De zinkgroep Nyrstar legde een vraag van de beurswaakhond FSMA om voldoende informatie te bezorgen aan de aandeelhouders voor de algemene vergadering naast zich neer. Dat zei FSMA-voorzitter Jean-Paul Servais vrijdag.

Het beursgenoteerde Nyrstar werd van de ondergang gered door de grondstoffenreus Trafigura. Die krijgt na de operatie 98 procent van de noodlijdende groep in handen. Door de reddingsoperatie duurde het heel wat langer voor Nyrstar de resultaten voor 2018 kon publiceren en een algemene vergadering kon samenroepen.

Die vergadering wordt volgende week dinsdag gehouden. Ze is omstreden omdat Nyrstar volgens de FSMA onvoldoende informatie ter beschikking stelde van de aandeelhouders om zich te kunnen uitspreken over de jaarrekening. De waakhond nam woensdag het ongeziene besluit een waarschuwing uit te sturen aan de Nyrstar-aandeelhouders.

Primeur

FSMA-voorzitter Jean-Paul Servais zei vrijdag bij de voorstelling van het jaarverslag dat die waarschuwing niet uit de lucht komt vallen. De recente klacht van enkele kleine aandeelhouders was volgens hem niet de aanleiding van de tussenkomst. ‘Het is een dossier dat we al een tijd volgen’, zei hij.

Het is een uitzonderlijke maatregel door een uitzonderlijke situatie. Jean-Paul Servais FSMA

Servais gaf toe dat de waarschuwing een primeur is voor de FSMA. ‘Ik kan me zo'n maatregel niet herinneren sinds mijn aantreden bij de FSMA in 1992. Het is een uitzonderlijke maatregel door een uitzonderlijke situatie.’ Hij gaf ook aan dat de waarschuwing er pas kwam nadat Nyrstar de kans had gekregen om te reageren. Die reactie kwam er, ‘maar was niet bevredigend’. ‘Daardoor wisten we dat we de waarschuwing moesten geven.’

De FSMA struikelde er vooral over dat de bedrijfsrevisor Deloitte geen commentaar geeft over de jaarrekening. De toezichthouder vroeg de leiding van Nyrstar de stemming over de jaarrekening vijf weken uit te stellen.

'Nog aantal maatregelen'

Het is niet duidelijk hoe het nu voortgaat. Servais antwoordde niet op de vraag of Nyrstar al reageerde op de waarschuwing. ‘We hebben een beroepsgeheim. We zullen zien, maar blijven waakzaam. Er zijn nog een aantal maatregelen die kunnen worden genomen.’

De FSMA kan een procedure voor marktmisbruik starten tegen Nyrstar omdat de aandeelhouders te weinig informatie kregen.

Over de aard van die maatregelen wou de FSMA zich niet uitlaten. Maar omdat de organisatie van een algemene vergadering ook een zaak van gemeenrecht is, kunnen aandeelhouders van het bedrijf via de rechtbank proberen de stemming over de jaarrekening tegen te houden. Achteraf is het mogelijk de stemming te laten annuleren.