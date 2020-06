Nyrstar-minderheidsaandeelhouders halen slag thuis

De minderheidsaandeelhouders van Nyrstar hebben gelijk gekregen van de rechtbank om de aandeelhoudersvergadering uit te stellen.

De voorzitter van de ondernemingsrechtbank van Antwerpen heeft Nyrstar NV opgedragen de algemene vergadering van 30 juni, die had moeten beslissen over de de vraag tot ontbinding van het beursgenoteerde Nyrstar, uit te stellen. Dat uitstel geldt tot drie maanden na de definitieve rechterlijke beslissing van de rechtbank over de aanstelling van een college van rechtsdeskundigen om de herstructurering van de Nyrstar-groep grondig te analyseren.

Het beursgenoteerde Nyrstar is een lege beursschelp geworden nadat de grondstoffenhandelaar Trafigura alle activa vorig jaar na een herstructurering ondergebracht had in een nieuw Nyrstar. Trafigura heeft 98 procent in handen. De overige 2 procent is voor iets meer dan 10 procent in handen van minderheidsaandeelhouders.

De minderheidsaandeelhouders spanden vorige week een rechtszaak in kortgeding in tegen Nyrstar. Ze deden dat omdat de raad van bestuur bij zijn beslissing bleef de algemene vergadering van 30 juni toch toe te laten in plaats van de ontbinding van Nyrstar uit te stellen, zoals ook de beurswaakhond FSMA had gevraagd.

Managing partner Kris Vansanten van RSQ Investors, die een belangrijke groep minderheidsaandeelhouders vertegenwoordigt, vroeg de AV uit te stellen omdat hij vreesde dat Trafigura als belangrijkste aandeelhouder van Nyrstar NV voor de ontbinding zou stemmen en de minderheidsaandeelhouders met lege handen zouden achterblijven.