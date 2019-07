Nyrstar stelt publicatie halfjaarresultaten uit

Eerder vandaag biechtte de zinkgroep op dat de problemen bij de smelterij in het Australische Port Pyrie aanhouden. De problemen in Port Pirie begonnen eind mei toen de productie onverwacht moest worden stilgelegd door verschillende technische defecten.

In een persbericht op 10 juni zei het bedrijf dat een herstart tegen het einde van juni mogelijk moest zijn. Maar op 28 juni stelde Nyrstar de verwachtingen voor een herstart uit naar de tweede week van juli. En dinsdagmorgen laat het bedrijf weten dat de heropstart pas voor de laatste week van juli zal zijn.

De vennootschap herhaalt nog maar eens dat de productieonderbreking een materiële negatieve impact zal hebben op de productie van de smelter in Port Pirie en op de onderliggende brutobedrijfswinst (ebitda). Hoe groot de impact is, is Nyrstar nog aan het berekenen.