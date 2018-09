Nyrstar stuurt winstwaarschuwing uit

De Belgische zinkgroep Nyrstar kondigt vandaag in een persbericht nabeurs aan dat 'een voorlopig nazicht van de financiële informatie' aantoont dat de operationele cashflow (ebitda) van het bedrijf in de tweede jaarhelft aanzienlijk lager zal liggen dat in de eerste jaarhelft. Cijfers of percentages werden echter niet gegeven.