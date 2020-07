Nyrstar verdubbelt productie zinkpoeder

Zinksmelter Nyrstar heeft op zijn site in Balen de productiecapaciteit van zinkpoeder verdubbeld. Daardoor kan Nyrstar zijn sites in Balen en het Franse Auby bevoorraden.

Tot dusver kocht Nyrstar het gros van zijn zinkpoeder, dat een belangrijke grondstof is voor het productieproces, aan bij externe partijen. Om die afhankelijkheid af te bouwen, heeft het bedrijf ongeveer 5 miljoen euro geïnvesteerd in de verdubbeling van de productiecapaciteit van de zinkpoederfabriek in Balen.

Die investering is afgerond, en sinds enkele maanden draait de fabriek op volle toeren.

'De zinkpoederfabriek is een nieuwe sterke schakel van onze zinksmelter in Balen, waar we bijzonder trots op zijn', zegt algemeen directeur Inge Schildermans. 'Het is een bewuste keuze om zinkpoeder lokaal en in eigen huis te produceren. Met de nieuwe fabriek handhaven we ook onze concurrentiepositie tegenover het buitenland.'



1.200 ritten uitgespaard

Volgens Nyrstar komt de eigen zinkpoederfabriek ook de duurzaamheid ten goede. 'We maken gebruik van restwarmte van Nyrstar's roostovens en omdat we lokaal produceren, elemineren we heel wat wegtransport', zegt Schildermans. Naar schatting 1.200 vrachtwagenritten per jaar zouden dankzij de nieuwe fabriek uitgespaard worden.

De nieuwe fabriek zorgt voor zeven directe nieuwe jobs, naast de indirecte jobs bij onderaannemers. Bij Nyrstar in Balen zijn zowat 500 mensen direct tewerkgesteld.