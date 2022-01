Oekraïense rekeningen ArcelorMittal geblokkeerd na claims belastingontwijking

Een Oekraïense rechter heeft de bankrekeningen van de staalreus ArcelorMittal geblokkeerd, nadat het openbaar ministerie claims had ingediend voor belastingontwijking.

ArcelorMittal , de grootste directe buitenlandse investeerder in Oekraïne, ziet zijn bankrekeningen in het land bevroren. De staalproducent kan geen transacties meer doen nu de angst toeneemt voor een Russische inval in het land. Het bedrijf is in Oekraïne eigenaar van één van de grootste staalfabrieken van Europa, maar ligt er onder vuur van de autoriteiten die ArcelorMittal beschuldigen van belastingontwijking.

Een rechter beval de bevriezing van de rekeningen, nadat de financieel directeur in het land was aangeklaagd voor belastingontwijking ter waarde van 72 miljoen euro, zo schrijft de zakenkrant Financial Times.

Een woordvoerder van de Luxemburgse staalproducent liet weten dat de veiligheidsdienst die het onderzoek voerde niet bevoegd is voor zaken van belastingontwijking en dat het bevriezen van rekeningen in Kiev ‘gebaseerd was op een individu, niet het bedrijf’.