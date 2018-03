Olieraffinaderij laat eigenaars cashen op beurs van Amsterdam

Varo Energy, in Nederland bekend van de Argos-tankstations, kondigt een beursgang aan. De opkomst van de elektrische auto houdt de brandstofproducent niet tegen.

Met haar twee raffinaderijen in Duitsland en Zwitserland produceert Varo 165000 vaten oliegerelateerde producten per dag. Daarmee maakt het bedrijf diesel en benzine maar ook brandstof voor vliegtuigen en schepen. Varo is actief in een groot deel van de verticale olieketen. Naast raffineren doet de groep ook aan opslag en distributie en heeft ze vooral tankstations in Nederland.

In België heeft Varo 9 opslagterminals en een bunkerstation in Antwerpen waarmee het schepen bevoorraadt. Daarnaast baat het bedrijf de tankstations uit van de winkelketen Makro.

De brandstofproducent en -leverancier hield de voorbije jaren vrij goed stand in een omgeving van dalende olieprijzen. Terwijl de aankoopprijzen van olie daalden, bleef de vraag naar geraffineerde olieproducten stabiel. De groep zag de winstmarge dan ook stijgen. Varo boekte vorig jaar een brutobedrijfswinst (EBITDA) van 371 miljoen euro, een toename van 13 procent vergeleken met het jaar ervoor. De omzet bedroeg 13,4 miljard euro. Varo heeft 1250 mensen in dienst.

Hoe de groep zal reageren op de opkomst van het elektrische transport in Noordwest-Europa, haar belangrijkste afzetmarkt, blijft afwachten. Het lijkt dan ook het ideale moment voor de bestaande aandeelhouders om hun belangen te verzilveren, nu er met de stijgende olieprijzen toch wat meer enthousiasme leeft voor oliegerelateerde bedrijven.

Private equity

Wanneer de beursgang gepland is, maakte het bedrijf niet bekend. Waarschijnlijk een dezer weken. Wel zullen geen nieuwe aandelen gecreëerd worden. Dat betekent dat de drie investeringsfondsen, die elk een derde van de aandelen bezitten, zullen cashen. Allen doen ze 30 tot 40 procent van hun belang van de hand.

Een van de investeringsfondsen is Reggeborgh, een investeringsvehikel van de steenrijke familie Wessels. Dat vehikel zorgde in mei vorig jaar nog voor een spraakmakende beursgang op het Damrak met de IPO van het bouwbedrijf VolkerWessels . Het fonds haalde toen 575 miljoen euro op tegen een introductieprijs van 23 euro. Bijna een jaar later noteert het aandeel zo'n 4 procent lager.

Naast Reggeborgh hebben 's werelds grootste oliehandelaar Vitol Group en het private equity-fonds Carlyle Group, dat 174 miljard dollar onder beheer heeft, een belang in de groep.

Elektrische auto

Dat de beursgang op maat gesneden zou zijn van de investeringsfondsen en er voor beleggers weinig meer te rapen zou vallen door de elektrificatie van de transportsector, spreekt CEO Roger Brown tegen in een telefonisch interview met De Tijd.

'Er zijn tal van mogelijkheden om te diversifiëren, dat is trouwens een van de redenen voor deze IPO. Zo kunnen we in de toekomst snel en makkelijk kapitaal ophalen om te investeren. Bovendien zal de omslag naar elektrische motoren zich maar laten voelen vanaf 2030,' zegt Brown.

Een van de trends die Brown aanhaalt en die in het voordeel spelen van Varo is de groeiende belangstelling van benzine ten koste van diesel. Varo baat in ons land trouwens de tankstations van Makro uit. De winkelketen kwam onlangs in het nieuws als het eerste tankstation waar benzine goedkoper te verkrijgen was dan diesel.

'De omschakeling naar benzine zal zich sneller doorzetten dan de elektrische wagen,' meent Brown. 'Daar kunnen we van profiteren omdat onze raffinaderijen nu al verhoudingsgewijs meer benzine produceren. Diesel voeren we soms in.'

Hernieuwbare brandstof

Ook de ambitie van Europa om 10 procent van de brandstof hernieuwbaar te laten zijn speelt Varo in de kaart, stelt Brown. 'We hebben de voorbije jaren miljarden geïnvesteerd en zijn in Zwitserland en de Benelux nu een van de marktleiders in het mengen en distribueren van hernieuwbare brandstof.'

De toekomst ziet Brown allerminst zwart in. 'We zullen verder opportuniteiten aangrijpen om overnames te doen. Veel kleine distributie - en kleinhandelbedrijven kunnen aan een goede prijs worden gekocht, ook grote oliebedrijven zijn volop aan het desinvesteren in raffinaderijen. We blijven focussen op onze hernieuwbare brandstoffen maar als de elektrische auto doorbreekt, sluiten we een verhuis naar een markt die minder te lijden heeft onder de electrificatie helemaal niet uit.'

Amsterdamse beursgekte

Aan welke prijs de IPO zal plaatsvinden is niet bekend. Bronnen binnen het bankwezen mikken op een waardering van ongeveer 2 miljard euro. Met de beursgang probeert Varo verdere naambekendheid te verwerven. Zowel institutionelen als kleine Nederlandse beleggers kunnen inschrijven.