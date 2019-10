Onderzoek naar fraude door DEME en ex-topman Alain Bernard

Baggerbedrijf DEME zou meer dan 8 miljoen euro smeergeld betaald hebben om een contract in Rusland in de wacht te slepen.

Dat blijkt uit documenten die de Financial Times in handen heeft gekregen. Het betreft documenten bij een 'search warrant' om toegang te krijgen tot enkele Gmail- en Yahoo-accounts van personen die mogelijks betrokken zijn bij de fraude.

De Tijd maakte eerder dit jaar al melding van een lopend corruptieonderzoek, maar met de documenten komt extra informatie naar boven. Alain Bernard, die tot begin dit jaar CEO van DEME was, wordt er in genoemd als 'directe betrokkene bij criminele activiteiten'. Ook drie anderen worden als verdachte genoemd in de documenten.

Schiereiland

In 2013 kreeg DEME een contract toegekend voor de aanleg van een toegangskanaal naar de haven van Sabetta op het schiereiland Yamal in de Siberische noordpoolregio. Die haven is de uitvalsbasis van de Yamal-lng-terminal, een van de grootste ter wereld.

DEME kreeg het contract als onderaannemer van het Russische USK MOST, een van de grootste bouwbedrijven in Rusland. Het mocht de werken uitvoeren voor de periode 2014 en 2017, en snoepte het contract af van zijn Belgische concurrent Jan De Nul die de twee jaren ervoor op dezelfde locatie baggerwerken uitvoerde.

Smeergeld

Jan De Nul vermoedde toen al dat er iets niet pluis was en bracht het Belgische gerecht op de hoogte op basis van een vermoeden van corruptie. Volgens informatie die de Belgische autoriteiten tijdens het onderzoek al hebben verzameld, blijkt dat mogelijks niet alles volgens de regels is verlopen.

Centraal daarin is de rol van een ex-werknemer van DEME en een zekere Sergey Komkov die destijds beiden in het evaluatiecomité van USK Most zaten om de onderaannemingscontracten toe te wijzen. Beiden zouden 4,2 miljoen euro hebben gekregen om DEME te bevoordelen in het proces.

Uit mailverkeer dat Belgische onderzoekers al konden inkijken blijkt dat onder andere Alain Bernard met Sofia (de vennootschap van de ex-werknemer) onder andere communiceerde over de vooruitgang in het project en biedingen van concurrenten.

Daarvoor werden op nadrukkelijke vraag van Sofia persoonlijke email accounts gebruikt. In één van de mails spreekt Sofia over 'a very good opportunity for all'.